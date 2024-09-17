Банкір Дубас розповів, у чому небезпека підвищення податку для банків

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Підвищений податок до 50% для банків може додатково для бюджету принести 28-29 мільярдів гривень, тоді як дірка у бюджеті, яку сьогодні старається закрити Міністерство фінансів є 500 мільярдів гривень. 500 і 28. Але який ми отримаємо на виході негатив. Україна після перемоги буде великим зацікавленим майданчиком для заходу сюди іноземних фінансових установ, іноземних інвестицій на розбудову України, відбудову і багато-багато інших позитивних речей. І який ми сьогодні даємо сигнал, що Українська держава як партнер може в будь-який час змінити правила навіть заднім числом для твого бізнесу", - сказав він.

Банкір вважає, що такі зміни не будуть сприяти привабливості України, як майданчика для розбудови банківської справи зокрема.

"І тоді, наприклад, фінансові установи, які розглядатимуть, наприклад, покупки в Україні частки державного банку. Ми знаємо, що зараз прийнятий закон, який буде стимулювати продаж державної частки в банківському секторі. Кому з іноземних партнерів може бути цікаво купити в Україні частку або цілий державний, наприклад, банк, якщо сьогодні це непрогнозована ситуація. І коли тобі говорять, що це була одноразова історія в екстраординарних умовах, а вона повторюється вдруге, може повторитися і втретє, і вчетверте. Тобто ми показуємо певну таку незрілість державного апарату", - зазначив Андрій Дубас.