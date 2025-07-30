Бессент попередив Китай про 100% мита у випадку купівлі російської нафти

Про це пише Reuters.

Бессент під час пресконференції заявив, що попередив китайських чиновників, що наслідком продовження закупівель російської нафти може стати введення мит. Він пояснив, що у Конгресі США є законопроєкт, яким дозволяє президенту США Дональду Трампу запровадити мита до 500% щодо країн, які купують російську нафту. Це змусить союзників США вжити заходів, щоб позбавити Росію доходів від енергоносіїв.

"Тому я думаю, що всі, хто купує російську нафту, що підпадає під санкції, повинні бути готові до цього", - сказав Бессент.

За його словами, китайські чиновники відповіли на це, заявивши, що Китай є суверенною державою з енергетичними потребами, і закупівля нафти буде базуватися на внутрішній політиці країни.

"Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету, тому вони хочуть платити 100% мито", - підкреслив міністр.

Крім того, Бессент висловив китайським чиновникам невдоволення США щодо продовження Китаєм закупівель іранської нафти, на яку накладено санкції, та продажу Росії товарів подвійного призначення на суму понад 15 мільярдів доларів, що сприяло війні РФ проти України.

"Я вказав їм, що це дуже шкодить їхньому іміджу в Європі, оскільки вони сприяють війні на європейському кордоні", - додав Бессент.