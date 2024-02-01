Бізнес в Україні погіршив оцінки перспектив своєї діяльності: серед причин – блокування кордону

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

У січні 2024 року ІОДА знизився до 41.0 з 45.7 у грудні 2023 року.

Так, підприємства промисловості посилили песимістичні очікування щодо результатів своєї економічної діяльності через логістичні труднощі з перетином західного кордону.

"Підприємства торгівлі другий місяць поспіль прогнозували погіршення своїх економічних результатів на тлі подорожчання імпорту через блокування західних кордонів, високі ціни на пальне та сповільнення попиту", - повідомила пресслужба НБУ.

Сфера послуг погіршила прогнози з огляду на зниження попиту внаслідок підвищення власних тарифів, а також безпекові ризики.

"Підприємства будівництва вчетверте поспіль надали найпесимістичніші серед інших секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на інтенсивні бойові дії, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор", - поінформували в НБУ.

Усі учасники опитування прогнозували здорожчання власної продукції та послуг на тлі посилення очікувань щодо прискорення темпів зростання закупівельних цін.

Оцінки щодо зайнятості також погіршилися. Найбільше рук бракує на будівництві.