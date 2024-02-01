Бізнес в Україні погіршив оцінки перспектив своєї діяльності: серед причин – блокування кордону
У січні бізнес погіршив оцінки поточних результатів і перспектив своєї діяльності. Це пов'язано з блокуванням кордону та затримкою міжнародної допомоги
Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.
У січні 2024 року ІОДА знизився до 41.0 з 45.7 у грудні 2023 року.
Так, підприємства промисловості посилили песимістичні очікування щодо результатів своєї економічної діяльності через логістичні труднощі з перетином західного кордону.
"Підприємства торгівлі другий місяць поспіль прогнозували погіршення своїх економічних результатів на тлі подорожчання імпорту через блокування західних кордонів, високі ціни на пальне та сповільнення попиту", - повідомила пресслужба НБУ.
Сфера послуг погіршила прогнози з огляду на зниження попиту внаслідок підвищення власних тарифів, а також безпекові ризики.
"Підприємства будівництва вчетверте поспіль надали найпесимістичніші серед інших секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на інтенсивні бойові дії, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор", - поінформували в НБУ.
Усі учасники опитування прогнозували здорожчання власної продукції та послуг на тлі посилення очікувань щодо прискорення темпів зростання закупівельних цін.
Оцінки щодо зайнятості також погіршилися. Найбільше рук бракує на будівництві.
- Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що впродовж листопада та грудня 2023 року через блокування пунктів перетину між Україною та Польщею економіка України та товаровиробники недоотримали понад 1,5 млрд євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.67Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе