Блокада кордону польськими фермерами: економіка України втратила близько $500 млн, - посол

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

Він закликав польських фермерів припинити блокаду кордону та не піддаватися пропаганді.

"Через триваючу блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих. В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні моєї країни, а отже також удар по безпеці Польщі", - написав Зварич.

Він наголосив, що економіка Польщі також втрачає кошти через блокування кордону. Вона заважає торгівлі між Україною, яка у минулому році становила €13 млрд. За словами посла, це перевищує обсяг українського експорту до Польщі більш ніж у два рази.

"Правда в тому, що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом ваших проблем. Україна не впливає на світові ціни на продовольство. Ціни визначаються на світових біржах, де активно грає Росія. Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною", - наголосив Зварич.

Посол України в Польщі підкреслив, що блокада кордону йде на користь лише РФ, яка зараз заробляє кошти за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на ринок ЄС.

"Вірю у вашу мудрість, розуміння та добру волю якнайшвидше припинити блокаду кордону з Україною", - додав дипломат.