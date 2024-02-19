Бойкот польських товарів: в уряді прокоментували ініціативу українців

Про це чиновник сказав в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що врешті-решт це неправильна стратегія", - сказав Кубраков.

Міністр нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Польща надала прихисток мільйонам українців, у найкоротший термін організувала військову логістику.

"Я вважаю, що в нас значно більше позитивних історій співпраці, у нас спільний ворог", - додав Кубраков.

За його словами, "ці невеликі групи людей (протестувальники, – ред.) розраховують, аби ми почалися сваритися".

"Нам точно не можна сваритися, у нас точно є набагато більше речей, які нас об’єднують, ніж роз’єднують", - резюмував міністр.