Бойкот польських товарів: в уряді прокоментували ініціативу українців
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков переконаний, що бойкот польських товарів в Україні є неправильною стратегією
Про це чиновник сказав в ефірі телемарафону.
"Я вважаю, що врешті-решт це неправильна стратегія", - сказав Кубраков.
Міністр нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Польща надала прихисток мільйонам українців, у найкоротший термін організувала військову логістику.
"Я вважаю, що в нас значно більше позитивних історій співпраці, у нас спільний ворог", - додав Кубраков.
За його словами, "ці невеликі групи людей (протестувальники, – ред.) розраховують, аби ми почалися сваритися".
"Нам точно не можна сваритися, у нас точно є набагато більше речей, які нас об’єднують, ніж роз’єднують", - резюмував міністр.
- 18 лютого у Польщі на залізничній станції "Дорогуськ" протестувальники намагалися блокувати залізничні колії.
- Польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Водночас українські перевізники провели власну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
- У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону.
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