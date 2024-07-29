Частина аграріїв в Україні безоплатно отримає генератори: подробиці
Продовольча й сільськогосподарська організація ООН (ФАО) безоплатно надасть генератори агровиробникам із прифронтових областей України
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Так, між аграріями розподілять 17 генераторів потужністю від 27 до 88 кВт.
"Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України та за фінансової підтримки уряду Німеччини розподілить 17 генераторів потужністю від 27 до 88 кВт серед виробників та переробників харчових продуктів, аби вони могли продовжувати виробництво та забезпечувати населення свіжими харчовими продуктами навіть під час відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що процес розподілу відбудеться 30 липня об 11:00. На заході можна буде поспілкуватися з представниками Мінагрополітики, ФАО й посольства Німеччини.
Загалом у межах цієї ініціативи ФАО вже успішно передала 97 генераторів малим і середнім підприємствам із Сумської, Чернігівської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.
До кінця 2024 року додатково планується роздати ще 131 генератор підприємствам, які розташовані у безпосередній близькості до лінії фронту, щоб підвищити самоокупність і стійкість національних виробників, додали в Мінагрополітики.
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