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Мінагрополітики переглянуло прогноз урожаю з огляду на погоду: що відомо

5 липня, 2024 п'ятниця
12:14
Економіка зерно, пшениця, комбайн

Міністерство аграрної політики переглянуло прогноз урожаю у 2024 році, збільшивши його із 74 до 77 млн тонн. Причина – сприятлива погода

Зміст

Про це в. о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький сказав в ефірі телемарафону.

"Порівняно з першим весняним прогнозом ми зробили перегляд у бік збільшення. На сьогодні наш прогноз становить 77 млн тонн, з них 56 млн тонн зернових і 21 млн тонн олійних культур. Тобто це приблизно плюс 5%", – сказав посадовець.

Це поки що на 5-7% менше, ніж показник минулого року (82,8 млн тонн), зауважив урядовець. Але по пізніх культурах, таких як кукурудза, соняшник чи соя, ще триває активна фаза вегетаційного розвитку, і погодний фактор у липні-серпні може суттєво вплинути на кінцеві показники.

"По ранніх культурах, таких як пшениця, ячмінь та ріпак, прогнози досить оптимістичні, завдяки чому ми могли переглянути в бік збільшення поточний прогноз виробництва зернових та олійних культур із 74 до 77 млн тонн", – заявив Висоцький.

За його словами, збір урожаю цьогоріч розпочався приблизно на два тижні раніше, ніж зазвичай.

Агрометеорологічні умови протягом третьої декади червня були сприятливими як для закінчення вегетації ранніх зернових, так і для формування врожаю пізніх культур. Дощі, які пройшли впродовж червня на більшій частині території країни, значно покращили вологозабезпечення ґрунту, резюмував Висоцький.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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