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Відключення електроенергії можуть здійснюватися не лише через дефіцит, а й стан мереж, - експерт Ігнатьєв

3 квітня, 2024 середа
20:26
Економіка Українська електроенергія

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, генеральний директор Solar Generation доктор технічних наук Станіслав Ігнатьєв підкреслює важливість "зеленої" генерації, в той час, як країна працює над підтриманням енергетичної стабільності з обмеженим числом атомних блоків та викликами у тепловій та гідрогенерації

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Минулого року, минулого літа, коли "зелена" генерація якраз рятувала спільно з Укргідроенерго генерацію в Україні й навіть була можливість експортних операцій. Але не забуваємо, що на сьогодні в Україні йде споживання електроенергії на рівні 9,2-9,4 гігават-годин - це достатньо великий об'єм", - пояснив генеральний директор Solar Generation.

Ігнатьєв нагадав, що за виключенням Запорізької атомної електростанції Україна має дев'ять атомних енергоблоків з яких працює сім - один на аварійному ремонті, а інший - на плановому.

"Втратили в тепловій і гідрогенерації - це якраз так звані потужності для балансування енергосистеми. Тому тут можливі обмеження "зеленої" генерації особливо сонячної, що було минулої неділі, коли був надлишок виробництва електричної енергії, але збалансувати енергосистему не було чим, тому довелося на весь світловий день виключити всі промислові сонячній електростанції по всій країні", - наголосив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики й додав, що ситуація достатньо складна.

За його словами, можуть бути відключення електроенергії не лише через дефіцит, а й через стан мереж, оскільки згенерувати електричну енергію, наприклад, ті самі атомні електростанції - це одна річ, а інша - передати й донести до кінцевого споживача: "Ми пам'ятаємо, що ворог і позаминулого опалювального періоду, і в ці масштабні операції б'є не лише по об'єктах генерації, а й по елементах енергосистеми, зокрема, по великих підстанціях державної компанії НЕК "Укренерго", тому тут теж є достатньо високі ризики".

  • Станом на 1 квітня українська енергосистема працює стабільно завдяки різним видам генерації. Зокрема часткова втрата гідрогенерації певною мірою компенсується сонцем, повідомив заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.  
Теги:
Світ
Війна з Росією
Енергія
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