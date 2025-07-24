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Головна Економіка Через дефіцит цьогоріч Україна муситиме закуповувати більше газу для накопичення у сховищах, - ексміністр енергетики Плачков
Ексклюзив

Через дефіцит цьогоріч Україна муситиме закуповувати більше газу для накопичення у сховищах, - ексміністр енергетики Плачков

Віталій Бесараб
24 липня, 2025 четвер
10:55
Економіка підземне сховище газу

Для стабільного опалювального сезону Україна має накопичити до 15 млрд кубів газу у сховищах

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Про це в етер Еспресо розповів голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.

"Україна вийшла з опалювального сезону з мінімальними запасами газу у сховищах. Як правило, цей газ поповнювався за рахунок власного видобутку і його було достатньо для власного споживання й накопичення у сховищах. Звісно, що Україна паралельно теж закуповувала газ. Цього року, на жаль, нам доведеться закуповувати більше газу для накопичення у сховищах. Оскільки, нам потрібно накопичити необхідний запас. Зокрема, понад 13-14 млрд кубів газу. Якщо нам вдасться накопичити 15 млрд кубів газу, то цього буде цілком достатньо при надійній роботі газотранспортної інфраструктури", - пояснив Плачков.

Він зауважив, що головним пріорітетом у підготовці до опалювального сезону залишається накопичення газу у сховищах. Також важливим питанням залишається відновлення газотранспортної інфраструктури.

"В України є можливості для додаткової закупівлі газу. Крім традиційних схем транспортування газу з Європи до України, цього року зʼявився Трансбалканський газовий коридор, коли ми можемо через Україну транспортувати газ, в тому числі й азербайджанський газ. Тому, якщо по електропостачанню у нас триває підготовка і тут все добре, то по газу нам потрібно ще попрацювати. Зокрема, купувати більші обсяги газу й відновити інфраструктуру", - підсумував він.

 

  • 12 липня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що можливість безмитного зберігання азербайджанського газу на українській території передбачена підписаною в суботу, 12 липня 2025 року, в Баку дорожньою картою економічного співробітництва між двома країнами
     
Теги:
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Україна
газ
газопровід
опалювальний сезон
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