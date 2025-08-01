Через санкції Росатом більше не може сам будувати енергоблоки, - ЦПД
Російська атомна галузь опинилася на межі фінансової неспроможності. Державна корпорація "Росатом", що керує 11 атомними електростанціями і забезпечує до 20% електроенергії РФ, звернулася до влади з проханням про субсидування кредитних ставок та надання "особливих" ресурсів для реалізації нових проєктів після 2027 року
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Причиною таких звернень є критичний дефіцит коштів, спричинений повномасштабною війною проти України та супутніми витратами. Компанія більше не здатна самостійно залучати зовнішнє фінансування через санкції, високі відсоткові ставки й обмеження на міжнародному ринку.
"Росатом" вже неодноразово ініціював фінансування малопотужних енергоблоків і плавучих АЕС за рахунок держбюджету, однак безрезультатно. Ще у 2024 році йшлося про потребу окремої держпрограми, адже без субсидій такі проєкти є економічно нежиттєздатними.
Попри кризу, Росія продовжує заявляти про глобальні амбіції в атомній сфері. Зокрема, підписано меморандум із Міністерством енергетики Нігеру щодо "мирного атому". ЦПД наголошує: за фасадом таких заяв ховаються спроби обійти санкції, отримати доступ до африканського урану та нав’язати залежність від російських технологій.
У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що більшість ключових галузей економіки РФ — включно з вугільною промисловістю, "Газпромом", залізницею, металургією і лісовим сектором — фактично утримуються завдяки державним дотаціям. Системний занепад і неможливість реалізовувати амбітні проєкти свідчать про глибоку технічну й економічну деградацію Росії.
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