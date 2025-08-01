Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Причиною таких звернень є критичний дефіцит коштів, спричинений повномасштабною війною проти України та супутніми витратами. Компанія більше не здатна самостійно залучати зовнішнє фінансування через санкції, високі відсоткові ставки й обмеження на міжнародному ринку.

"Росатом" вже неодноразово ініціював фінансування малопотужних енергоблоків і плавучих АЕС за рахунок держбюджету, однак безрезультатно. Ще у 2024 році йшлося про потребу окремої держпрограми, адже без субсидій такі проєкти є економічно нежиттєздатними.

Попри кризу, Росія продовжує заявляти про глобальні амбіції в атомній сфері. Зокрема, підписано меморандум із Міністерством енергетики Нігеру щодо "мирного атому". ЦПД наголошує: за фасадом таких заяв ховаються спроби обійти санкції, отримати доступ до африканського урану та нав’язати залежність від російських технологій.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що більшість ключових галузей економіки РФ — включно з вугільною промисловістю, "Газпромом", залізницею, металургією і лісовим сектором — фактично утримуються завдяки державним дотаціям. Системний занепад і неможливість реалізовувати амбітні проєкти свідчать про глибоку технічну й економічну деградацію Росії.