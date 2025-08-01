Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Через санкції Росатом більше не може сам будувати енергоблоки, - ЦПД

Через санкції Росатом більше не може сам будувати енергоблоки, - ЦПД

Ксенія Золотова
1 серпня, 2025 п'ятниця
09:19
Економіка Уражені "Росатомом"

Російська атомна галузь опинилася на межі фінансової неспроможності. Державна корпорація "Росатом", що керує 11 атомними електростанціями і забезпечує до 20% електроенергії РФ, звернулася до влади з проханням про субсидування кредитних ставок та надання "особливих" ресурсів для реалізації нових проєктів після 2027 року

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД). 

Причиною таких звернень є критичний дефіцит коштів, спричинений повномасштабною війною проти України та супутніми витратами. Компанія більше не здатна самостійно залучати зовнішнє фінансування через санкції, високі відсоткові ставки й обмеження на міжнародному ринку.

"Росатом" вже неодноразово ініціював фінансування малопотужних енергоблоків і плавучих АЕС за рахунок держбюджету, однак безрезультатно. Ще у 2024 році йшлося про потребу окремої держпрограми, адже без субсидій такі проєкти є економічно нежиттєздатними.

Попри кризу, Росія продовжує заявляти про глобальні амбіції в атомній сфері. Зокрема, підписано меморандум із Міністерством енергетики Нігеру щодо "мирного атому". ЦПД наголошує: за фасадом таких заяв ховаються спроби обійти санкції, отримати доступ до африканського урану та нав’язати залежність від російських технологій.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що більшість ключових галузей економіки РФ — включно з вугільною промисловістю, "Газпромом", залізницею, металургією і лісовим сектором — фактично утримуються завдяки державним дотаціям. Системний занепад і неможливість реалізовувати амбітні проєкти свідчать про глибоку технічну й економічну деградацію Росії.

  • Індійські державні нафтопереробні компанії минулого тижня припинили купувати російську нафту через зниження знижок та попереджень від президента США Дональда Трампа.

 

 

Теги:
Новини
Світ
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Енергія
Енергетика
Читайте також:
Аерофлот
Автор Марина Клюєва
29 липня, 2025 вiвторок
"Можливо, ми є свідками чогось небаченого у воєнній справі": Defense Express про кібератаку на Аерофлот
Автор Катерина Ганжа
1 серпня, 2025 п'ятниця
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня зросла до 31, серед них – діти
Верховна Рада
Автор Оксана Ліховід
30 липня, 2025 середа
Президентський законопроєкт не скасовує інших змін: у реформі прокуратури ми повертаємося у 2014 рік, - експерт із кримінальної юстиції
Київ
+21.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.42
    Купівля 41.42
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 47.41
    Продаж 48.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
1 серпня
11:15
Медсестра-агентка ГРУ готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум: їй загрожує довічне ув’язнення
11:15
Оновлено
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня зросла до 31, серед них – діти
11:06
Ексклюзив
Бруклінський музей змінив "Росію" на "Україну" в підписі до картини Рєпіна, - історикиня мистецтва Семенік
10:54
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Споживання електроенергії знизилось через спадання спеки: ситуація в енергосистемі України 1 серпня
10:40
"ЗСУ мінують тіла мертвих тварин на Харківському напрямку": ЦПД розвінчав фейк російської пропаганди
10:31
Конгрес США
Американські сенатори представили законопроєкт про допомогу Україні на понад $50 млрд
10:16
Оновлено
Краматорськ
Удар РФ по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до 3, 10 людей постраждали
10:08
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 серпня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:06
OPINION
Як підсанкційна Матвієнко потрапила до Женеви
10:03
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова розповіла про нові правила виплат військовим після поранень та при інвалідності
09:56
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп збільшив тарифи для Канади до 35%. Карні відреагував
09:34
Розтратив мільярд гривень на закупівлі продуктів для ЗСУ: викрито експосадовця Міноборони
09:19
ЗСУ, ППО
Сили ППО вночі знешкодили 44 з 72 ворожих БПЛА
09:06
Прапор США
США скорегували тарифи для понад 50 країн
08:42
Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк заявив, що страждає на хворобу Лайма
08:39
малюк
У США народився малюк з ембріона, який зберігали з 1994 року
08:26
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакувала Україну дронами у ніч на 1 серпня: у Балаклії та Білій Церкві виникли пожежі на цивільних підприємствах
08:26
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмів окупантів
08:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 5 – 12 липня
"Повзучі штурми - це виклик для нас": 77-ма ОАеМБр про ситуацію на Куп'янщині
08:16
Анонс
Динамо, УПЛ
Стартує сезон УПЛ 2025/26: розклад матчів і трансляцій 1-го туру
08:00
OPINION
Чи потрібна у Міноборони посада заступника зі зменшення втрат
07:49
Фільми про Білий дім
У Білому домі збудують бальну залу площею понад 8 тис. квадратних метрів
07:34
Росіяни масово блокують мобільний зв’язок та інтернет у Криму, - ЦПД
07:22
Аналітика
Без проривів, але з просуванням: за весняно-літню кампанію РФ захопила територію, як два Києва. Що це означає
07:00
Neuralink
Neuralink Ілона Маска розпочне клінічні випробування мозкових чипів у Великій Британії
06:56
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 940 військових, танк і 33 артсистеми
06:43
безпілотник, дрон
У Росії заявили про атаку БПЛА на Таганрог
06:37
вибух, ракетна атака
Окупанти вбили КАБами чоловіка й поранили ще трьох людей на Запоріжжі
06:28
Літак
Неподалік аеропорту Оттави розбився невеликий літак з трьома пасажирами на борту
06:00
Укрзалізниця зменшила кількість рейсів, для яких введуть верифікацію через Дія.Підпис
05:38
Стів Віткофф
Спецпредставник Трампа Віткофф відвідає Росію
00:53
Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над ексросіянкою та вийшла в четверте коло WTA 1000 в Монреалі
00:02
Оновлено
Трофей Ліги конференцій
Ліга конференцій: "Полісся" розгромило "Санта-Колому" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду
2025, четвер
31 липня
23:13
Оновлено
Микола Матвієнко, Шахтар
Ліга Європи: "Шахтар" переміг турецький "Бешикташ"
23:01
Оновлено
Даніель Ортега
Президент Ортега написав Путіну, що Нікарагуа визнає анексію Росією українських областей. МЗС відреагувало
22:53
радбез ООН
Україна ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН через російську атаку 31 липня
22:37
Віктор Медведчук
АРМА передасть 149 картин Медведчука до Національного художнього музею
22:23
Ексклюзив
Микола Княжицький
На жаль, є негативні наслідки: нардеп Княжицький про скандальний закон №12414
22:17
Війна з Росією
Рада ухвалила закон про обов'язкові 15 днів відпустки для військових і 14 додаткових днів - для УБД
22:01
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний пояснив, про що сигналізує словесна перепалка між Трампом та Медведєвим
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV