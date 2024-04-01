Черговий рекорд: у березні Укрзалізниця перевезла 16 млн тонн вантажів

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У порівнянні із березнем 2023 року у всіх видах сполучення Укрзалізниця перевезла на третину більше вантажів.

Зазначається, що ріст вантажних перевезень Укрзалізниця демонструє третій місяць поспіль. А березневий результат - найкращий від від початку повномасштабного вторгнення.

"Через припортові станції було перевезено 5,3 млн тонн вантажів, з них - 2,7 млн тонн зернових. Через західні прикордонні переходи - 3,4 млн тонн, включаючи 484 тис. тонн зернових", - йдеться у повідомленні.

На експорт у березні 2024 року залізницею перевезли 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн - зернові. Власне, 51% від усіх вантажів, складає експорт. А порівняно з березнем 2023 він збільшився більш ніж на половину.

"У внутрішньому сполученні було перевезено 7 млн тонн, що на 11% більше березня 2023 року. Імпортні перевезення зросли на 65% до березня 2023 року й становили 808,3 тис. тонн", - зазначають в міністерстві.

Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України