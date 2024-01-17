Протягом 2023 року Укрзалізниця перевезла 148,4 млн тонн вантажів. Більшість із них - зернові

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Через морські порти перевезено 22,3 млн тонн усіх вантажів. У грудні 2023 року компанія вийшла на рекордне вивантаження - 3,8 млн тонн для чорноморських портів з початку повномасштабного вторгнення. Також залізниця майже на 33% наростила обсяги перевезень у напрямку портів Дунаю, зокрема транзитом через Молдову та Румунію", - йдеться у повідомленні.

Через сухопутні переходи перевезено всього 34,4 млн тонн. Зазначається, що впродовж 2023 року Укрзалізниця кожного місяця перевозила в середньому на 23% вантажів більше, ніж за той самий період 2022 року.

Щомісяця перевезення складали в середньому понад 12 млн тонн вантажів.

"Рекордним став листопад, коли залізницею було перевезено 14,1 млн тонн вантажів. Найпомітніше у 2023 виросли показники внутрішніх перевезень. У порівнянні з 2022 роком вони збільшилися на 11,4% - до 84,8 млн тонн", - зазначили у міністерстві.

Порівнюючи періоди за березень-грудень 2022 та 2023 років, Укрзалізниця збільшила загальні обсяги перевезень зі 102 до 126 млн тонн. Найбільше при цьому перевезено зернових вантажів.