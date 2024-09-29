Данія та Україна домовилися про закупівлю зброї в українських виробників на понад 361 млн євро

Про це повідомляє міністерство оборони Данії.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Тому я дуже радий, що Данія погодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо найкраще використати 4,2 млрд данських крон, які надають ЄС і Данія", - заявив очільник оборонного відомства Данії Троельс Лунд Поульсен.

Згідно з повідомленням, фінансування здійснюватиметься завдяки 1,3 млрд крон з державного бюджету Данії та 2,9 млрд крон, що будуть використані від імені ЄС із заморожених російських активів.

"Данія є лідером у наданні зброї безпосередньо з української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка їм потрібна", - додав він.



У відомстві зазначили, що ця угода є продовженням успішного пілотного проєкту, в рамках якого Данія вже поставила Збройним силам України 18 артилерійських снарядів українського виробництва.