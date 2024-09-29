Данія та Україна домовилися про закупівлю зброї в українських виробників на понад 361 млн євро
У неділю, 29 вересня, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен під час візиту до Києва домовився з міністром оборони України Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним про продовження співпраці щодо закупівель в українських оборонних компаній на суму близько 4,2 мільярда данських крон (близько 361 млн євро)
Про це повідомляє міністерство оборони Данії.
"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Тому я дуже радий, що Данія погодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо найкраще використати 4,2 млрд данських крон, які надають ЄС і Данія", - заявив очільник оборонного відомства Данії Троельс Лунд Поульсен.
Згідно з повідомленням, фінансування здійснюватиметься завдяки 1,3 млрд крон з державного бюджету Данії та 2,9 млрд крон, що будуть використані від імені ЄС із заморожених російських активів.
"Данія є лідером у наданні зброї безпосередньо з української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка їм потрібна", - додав він.
У відомстві зазначили, що ця угода є продовженням успішного пілотного проєкту, в рамках якого Данія вже поставила Збройним силам України 18 артилерійських снарядів українського виробництва.
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23 вересня повідомлялось, що уряд Данії виділив 130 млн данських крон (понад 16 млн євро) на підтримку енергетики України. Це одна з найбільших пожертв країни на енергетичну інфраструктуру.
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