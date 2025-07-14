"Державні університети нічому не вчать": ексміністр економіки Милованов розкритикував Києво-Могилянську академію

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

На думку ексміністра, державні ВНЗ отримають надто багато грошей, які могли б іти на армію.

"Державні університети нічому не вчать. І безвідповідально їм виділяти гроші просто так, особливо під час війни. Держава платить зарплату людям, які калічать дітей, коли ці гроші потрібні на армію. У ВНЗ це знають, беруть хабарі, щоб прилаштувати тих, кому потрібна відстрочка від армії, але плачуть, що все погано і їм усього мало", - висловився Милованов.

Як приклад він навів Києво-Могилянську академію, назвавши її збитковою.

"Могилянка непогана, але вона теж зв’язана різними державними регуляторами й не працює на весь свій потенціал. Якщо ми, університет без імені, можемо нафандрайзити великі гроші на кампус, то що б могли вони? Залучити сотні мільйонів доларів. Але зараз у них одні проблеми. Якби Києво-Могилянська академія була приватним ВНЗ, вона могла б робити набагато більше, ніж зараз", - вважає ексміністр.

За розрахунками Милованова, вартість Могилянки – $40-50 млн, "але вона збиткова, не забувайте про це".

Нагадаємо, що Милованов є президентом Київської школи економіки – приватного вишу, заснованого в 1996 році.