"Довіра громадян до банківської системи України зростає": банкір Дубас назвав два ключових критерії

Про це в етері Еспресо розповів президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

"Я оцінюю банківську систему України за двома показниками. По-перше, я вважаю, що довіра до системи може будуватись на основі обсягу коштів, які в цій системі є. До прикладу, якщо вони зростають, то це означає, що громадяни й бізнес мають довіру до цієї системи. По-друге, інноваційність банківської системи. Адже, з одного боку можна не довіряти, втім, в інноваційній банківській системі кількість користувачів завжди буде зростати", - розповів Дубас.

Експерт переконаний, що інноваційний досвід банківської системи України буде використовуватись іноземними банками в контексті євроінтеграції країни.

"В банківській системі України два показники зростають. Тобто, Україна досить просунена в інноваційній частині банківської системи. Я гадаю, що в рамках євроінтеграційного треку банків України, ми багато в чому будемо ділитись інноваціями назовні. Зокрема, тими, які чудово працюють в Україні, але в інших країнах не так ефективно. З приводу обсягу коштів, то від початку 2026 року цей показник від фізичних осіб та ФОПів збільшився на понад 90,4 млрд грн. Якщо це не довіра й надійність, то я не знаю як це ще назвати", - додав він.

Також Дубас деталізував про ефективність великих банків України з державним капіталом. За його словами, ці банки показують чудові результати й велику дохідність

"В Україні сьогодні є 6 банків з державним капіталом. Це 4 великі банки - Ощадбанк, "Укргазбанк", "Сенс" й "Укрексімбанк", а та"Мотор банк" та "Перший інвестиційний банк". Ці маленькі банки або будуть виставлені на продаж, або використають для злиття з певними державними підприємствами. Великі банки ж показують сьогодні досить хороші результати й високу прибутковість", - підсумував банкір.

