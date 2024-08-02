Дозволить залучити €200 млн на відновлення: Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди з Францією

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Зазначено, що грантова угода дозволить державі спрямувати кошти на проєкти у пріоритетних секторах економіки, реконструкцію та відбудову.

"На початку червня під час візиту до Парижу, ми домовились із французьким урядом про надання Україні грантів на 200 млн євро, які підуть на відновлення країни від наслідків збройної агресії Росії. Сьогодні ми зробили ще один крок для фіналізації необхідних внутрішніх процедур задля отримання цих коштів", – сказала перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Відповідно до умов підписаного документа, фінансування призначене для підприємств, що інвестуватимуть у критичну інфраструктуру з метою відбудови.

Свириденко підкреслила, що отримані кошти підуть на реконструкцію та відновлення у першу чергу в секторах енергетики, охорони здоровʼя, сільського господарства, інфраструктури, водопостачання та водовідведення, переробки відходів, розмінування, житлового будівництва, а також цифрових технологій.

Відомство додає, угода набере чинності, коли законопроєкт підтримає Верховна Рада, після чого документ має підписати президент.