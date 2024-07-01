Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Економіст Несходовський спрогнозував, який курс долара буде до кінця літа та восени
Ексклюзив

Економіст Несходовський спрогнозував, який курс долара буде до кінця літа та восени

1 липня, 2024 понедiлок
13:01
Економіка доллар, валюта

Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС", зазначив, що до вересня курс долара не зміниться, а в період з жовтня по лютий можлива девальвація

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Нацбанк дуже сильно впливає на курс валюти, проте сьогоднішнє зростання курсу долара відбулося внаслідок проведення валютної лібералізації, що призвело до росту попиту на валюту. Нацбанк не справлявся зі значним попитом, в результаті зростання відбулося до рівня 40,7 грн за долар. Це тимчасовий фактор. Як тільки наші споживачі задовольнили відповідний попит, то курс зменшився до 40,5 грн на міжбанку. Зараз ви можете побачити, що курс, за яким приймають долар десь 40 грн 40 коп., а продають по 40 грн 70 коп. І такий курс буде зберігатися до вересня", - зауважив економіст.

За його словами, якихось надзвичайних ситуацій нема, а в якості міжнародної допомоги валюти надходить достатньо, тому якихось непередбачених моментів не проглядається.

"Але разом з тим питання у тому, як ми будемо переживати зиму. Якщо ми суттєво збільшимо покупку електроенергії з-за кордону, то це однозначно призведе до збільшення попиту на валюту і, відповідно, в період приблизно з жовтня по лютий можлива девальвація (зниження курсу національної валюти щодо інших валют – ред.). А на якій розмір буде девальвація, залежатиме від того, наскільки збільшиться попит та  наскільки уряд буде підготовлений до зими", - резюмував Ілля Несходовський.

Теги:
НБУ
курс долара
курс гривні
опалювальний сезон
Енергетика
Читайте також:
На Львівщині напали на працівника ТЦК
30 червня, 2024 неділя
Схоже, ТЦК матимуть доступи до рахунків фізосіб, - ЗМІ
1 липня, 2024 понедiлок
Планували захопити Верховну Раду після Дня Конституції: СБУ у Києві затримала групу "громадських активістів"
Автор Антін Борковський
30 червня, 2024 неділя
Путін втрачає Z-патріотів, і другий похід на Кремль може виявитися більш вдалим, - Піонтковський
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.36
    Купівля 40.36
    Продаж 40.9
  • EUR
    Купівля 43.35
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 липня
13:56
Христина Соловій
Христина Соловій відповіла, чи її нова пісня "Камертон" присвячена Жадану
13:50
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:40
Російські військові
На Часовоярському напрямку росіяни втратили понад 5 тис. осіб за червень, - ОСУВ "Хортиця"
13:33
Вступна кампанія-2024
Стартувала реєстрація е-кабінетів вступників на бакалаврат, у магістратуру й коледжі. Подробиці
13:15
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
У Чорному морі Туреччина, Румунія та Болгарія почали проводити операції з розмінування
13:10
"Думками навиворіт 2"
Мультфільм "Думками навиворіт 2" зібрав у прокаті $1 млрд і встановив рекорд
13:01
Поблизу Варшави потяг зіштовхнувся з вантажівкою на переїзді. Загинув водій
Поблизу Варшави потяг зіштовхнувся з вантажівкою на переїзді. Загинув машиніст
12:52
Протягом року щонайменше 38 планерних бомб РФ впали на території Білгородської області, - WP
12:24
Оновлено
Ілля Євлаш
У Повітряних силах повідомили, чим РФ ударила по Києву та Дніпру 30 червня
12:19
Огляд
Лучано Спаллетті (ліворуч), збірна Італії, Євро-2024
Італія втратила титул переможця Євро, Мессі травмувався на Кубку Америки, а Канада знову залишилася без Кубка Стенлі. Головні новини світового спорту за тиждень
12:18
На фото: Спалені Росією книжки видавництва Vivat на Книжковому Арсеналі
Удар РФ по друкарні в Харкові: обгорілі книжки покажуть у Швеції
12:15
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив про атаку безпілотників "Хезболли" по Ізраїлю, унаслідок чого поранено 18 військових
12:11
Дмитро Вербицький
Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора
12:09
Ексклюзив
електроенергія
Це непрофесійні, іноді з політичною тональністю заяви: ексміністр енергетики Оржель про начебто експорт електроенергії з України
12:06
OPINION
Костянтин Корсун
Як хакнули "Дію"?
11:57
Журналістка Жанна Кисельову
Окупанти у Каховці вдруге викрали місцеву журналістку Жанну Кисельову
11:55
Судовий вирок
Експрацівника виправної колонії з Херсонщини засудили до 15 років тюрми за держзраду
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія не наважується на відкриту війну з НАТО, тому веде гібридну, а російські війська нарощують інтенсивність смертоносних ударів по українських містах. Акценти світових ЗМІ 1 липня
11:38
Національне військове меморіальне кладовище, сайт
У Мінветеранів повідомили, коли мають відбутися перші поховання на військовому меморіальному кладовищі
11:34
Остін Батлер
Зірка "Дюни" Остін Батлер розповів, чому не пройшов кастинг до "Голодних ігор"
11:28
Вишеградська група, Польща, Анджей Дуда
Польща розпочинає головування у Вишеградській групі: якими будуть пріоритети
11:23
електроенергія, графіки відключень
Графіки вимкнень діють цілодобово, з 16:00 обмежень буде більше: ситуація в енергосистемі станом на 1 липня
11:04
Ексклюзив
білоруські військові
Це тактика "тисячі порізів: військовий експерт Снєгирьов про посилення білорусів на кордоні та появу кадировців на Харківському напрямку
10:59
Київ
У Києві обмежили рух вантажівок: що відомо
10:49
Обстріл Українська 1 липня
Окупанти вранці вдарили по Українську на Донеччині: є загиблі і поранені
10:39
Хезбола, Ліван
Іракські бойовики обіцяють посилити атаки на Ізраїль, якщо почнеться війна з "Хезболлою"
10:24
Пошкоджено близько 9 ГВт потужностей: у Держенергонагляді пояснили, як українці можуть допомогти енергосистемі
10:18
Планували захопити Верховну Раду після Дня Конституції: СБУ у Києві затримала групу "громадських активістів"
10:11
Каньє Вест
Скандальний репер-путініст Каньє Вест прилетів у Москву
10:09
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 липня: скільки коштують долар та євро
10:03
OPINION
Владислав Рашкован
Вибори у Франції: все вирішить другий тур
09:51
Оновлено
Удар РФ по Харкову 30 червня 2024 року
Удар РФ по Харкову 30 червня: у лікарнях перебувають 8 людей, серед них 2 дитини
09:49
Франція
Парламентські вибори у Франції: у першому турі перемагає партія "Національне об’єднання"
09:40
Війська РФ скинули авіабомбу на будинок у Цукуриному 30 червня
Війська РФ скинули авіабомбу на будинок у Цукуриному: серед постраждалих дитина
09:23
зерно, зернова угода
Українці разом із британцями придумали спосіб довести, що РФ продає крадене зерно: деталі
09:15
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Південна Корея заявила, що КНДР здійснила два запуски ракет, один з них невдалий
09:14
ЗСУ, військові
За добу на фронті відбулося 142 боєзіткнення, найбільше атак РФ відбили на Покровському напрямку
08:59
Ексклюзив
Харківщина. Обстріл
Ситуація катастрофічна, бізнес масово залишає Харківщину, - депутат облради Скорик
08:51
школа в окупації
Навчають біологічному захисту й керуванню БПЛА: окупанти на Луганщині розширюють програми виховання бойовиків з-поміж учнів
08:25
Анонс
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 1 липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV