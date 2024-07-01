Економіст Несходовський спрогнозував, який курс долара буде до кінця літа та восени

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Нацбанк дуже сильно впливає на курс валюти, проте сьогоднішнє зростання курсу долара відбулося внаслідок проведення валютної лібералізації, що призвело до росту попиту на валюту. Нацбанк не справлявся зі значним попитом, в результаті зростання відбулося до рівня 40,7 грн за долар. Це тимчасовий фактор. Як тільки наші споживачі задовольнили відповідний попит, то курс зменшився до 40,5 грн на міжбанку. Зараз ви можете побачити, що курс, за яким приймають долар десь 40 грн 40 коп., а продають по 40 грн 70 коп. І такий курс буде зберігатися до вересня", - зауважив економіст.

За його словами, якихось надзвичайних ситуацій нема, а в якості міжнародної допомоги валюти надходить достатньо, тому якихось непередбачених моментів не проглядається.

"Але разом з тим питання у тому, як ми будемо переживати зиму. Якщо ми суттєво збільшимо покупку електроенергії з-за кордону, то це однозначно призведе до збільшення попиту на валюту і, відповідно, в період приблизно з жовтня по лютий можлива девальвація (зниження курсу національної валюти щодо інших валют – ред.). А на якій розмір буде девальвація, залежатиме від того, наскільки збільшиться попит та наскільки уряд буде підготовлений до зими", - резюмував Ілля Несходовський.