Економіст Пендзин спрогнозував, чи НБУ підвищить курс долара більше 40 грн

Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері телеканалу "Еспресо".

"Нацбанк формує ту пропозицію, яка гасить попит. Встановлений сьогодні курс повністю погоджений Національним банком України. Нагадаю, в бюджеті на 2024 рік середньорічний курс був закладений 40,6 грн. Зараз курс 39,5 грн. Думаю, Нацбанк не буде підвищувати його вище 40 грн", - сказав Пендзин.

Зараз НБУ, певною мірою, іде назустріч Міністерству фінансів, зауважив економіст.

"Треба розуміти, що вся макрофінансова допомога, з якої потім виплачуються соціальні платежі, надходить в Міністерство фінансів у вигляді долара. Чим дорожче він продає Національному банку валюту, тим вигідніше. Тобто чим слабший курс, тим вигідніше Мінфіну. Нацбанк ще відповідає за інфляцію. Чим слабший курс гривні, тим вища інфляція, це ми також розуміємо. Тому він так трохи балансує. З однієї сторони НБУ іде назустріч Мінфіну, з іншої - тримає достатньо жорсткими методами інфляційні процеси. Сьогодні інфляція складає 3,2%", - додав Пендзин.