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Інвестиційний банкір пояснив, завдяки чому зараз зростає економіка в Україні

20 березня, 2024 середа
12:27
Економіка економіка

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що завдяки діям ЗСУ вдалося відновити повноцінний експорт з українських портів Одеси

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Економіка в Україні зростає, інфляція перебуває під контролем, валютний курс також стабільний. Тобто вже другий рік спостерігаємо зростання в економіці при стабільній інфляції, що є дивом для ситуації великої війни. Пояснити це можна західною допомогою, яка дозволила зберегти макрофінансову стабільність", - зауважив Фурса. 

За словами інвестиційного банкіра, завдяки діям ЗСУ вдалося відновити повноцінний експорт з українських портів Одеси.

"Завдання держави зараз не заважати. Тому, що у держави немає грошей на програми і не буде до кінця війни. Єдине, де держава втрутилася, і це допомогло забезпечити економічне зростання, - це Чорне море, де втрутилися ЗСУ. Вони очистили Чорне море від російських кораблів, і це дозволило відновити повноцінний експорт з українських портів Одеси. Це і є драйвером економічного зростання цього року", - наголосив Фурса. 

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  • 20 березня середній курс продажу долара в обмінниках сягнув 39,36 грн, а євро коштує 43,00 грн.

Теги:
Новини
Україна
Одеса
курс валют
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
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