Інвестиційний банкір пояснив, завдяки чому зараз зростає економіка в Україні
Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що завдяки діям ЗСУ вдалося відновити повноцінний експорт з українських портів Одеси
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Економіка в Україні зростає, інфляція перебуває під контролем, валютний курс також стабільний. Тобто вже другий рік спостерігаємо зростання в економіці при стабільній інфляції, що є дивом для ситуації великої війни. Пояснити це можна західною допомогою, яка дозволила зберегти макрофінансову стабільність", - зауважив Фурса.
За словами інвестиційного банкіра, завдяки діям ЗСУ вдалося відновити повноцінний експорт з українських портів Одеси.
"Завдання держави зараз не заважати. Тому, що у держави немає грошей на програми і не буде до кінця війни. Єдине, де держава втрутилася, і це допомогло забезпечити економічне зростання, - це Чорне море, де втрутилися ЗСУ. Вони очистили Чорне море від російських кораблів, і це дозволило відновити повноцінний експорт з українських портів Одеси. Це і є драйвером економічного зростання цього року", - наголосив Фурса.
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