Віддавати 90% на зброю для України: Боррель озвучив ідею використання доходів від заморожених активів РФ

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з ідеєю Борреля, 10% доходів російських заморожених активів будуть перераховані до бюджету ЄС, а решта - на закупівлю зброї для України.

Він заявив, що представить цю пропозицію країнам-членам ЄС у середу, напередодні саміту лідерів ЄС.

Боррель зауважив, що його пропозиція стосується використання прибутку від активів, що зберігаються в Європі, а не самих активів. За його словами, це може приносити близько 3 мільярдів євро щорічно.

"Конкретна пропозиція буде представлена завтра, - зазначив він. - Держави-члени мають погодитися з нею".

Російські активи в ЄС: що відомо

30 січня комітет із політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

11 березня представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що заморожені активи РФ можуть використати не лише для відбудови України, а й для посилення її обороноздатності шляхом закупівлі зброї за умови згоди всіх членів ЄС.