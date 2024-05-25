Експерт дав прогноз, чи зміниться ціна на паливо після підвищення акцизів

Про це Сергій Куюн розповів в етері телемарафону.

За травень ціни на дизпальне зменшилися на понад 2 гривні.

"Бензин поки що стоїть, але теж є деякі рухи у бік зниження, скраплений газ теж подешевшав останнім часом. Що стосується акцизів, то абсолютно не факт, що ціна зросте. Особливо це стосується бензину і дизпалива. Говорити, що буде якесь шалене підвищення - таких передумов немає", - заявив експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Водночас Куюн прогнозує, що подорожчає скраплений газ.

"Дійсно будуть відчуватися подорожчання. Але розрахунки показують, що все одно скраплений газ збереже свою привабливість і буде досить вигідний для тих, хто його споживає, - сказав Сергій Куюн.