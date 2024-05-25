Експерт дав прогноз, чи зміниться ціна на паливо після підвищення акцизів
Експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн вважає, що шаленого росту цін на паливо після підвищення акцизів не буде
Про це Сергій Куюн розповів в етері телемарафону.
За травень ціни на дизпальне зменшилися на понад 2 гривні.
"Бензин поки що стоїть, але теж є деякі рухи у бік зниження, скраплений газ теж подешевшав останнім часом. Що стосується акцизів, то абсолютно не факт, що ціна зросте. Особливо це стосується бензину і дизпалива. Говорити, що буде якесь шалене підвищення - таких передумов немає", - заявив експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.
Водночас Куюн прогнозує, що подорожчає скраплений газ.
"Дійсно будуть відчуватися подорожчання. Але розрахунки показують, що все одно скраплений газ збереже свою привабливість і буде досить вигідний для тих, хто його споживає, - сказав Сергій Куюн.
- Нагадаємо, що 22 березня уряд запропонував поступове підвищення акцизу на пальне до 2028 року. Таким чином ставки акцизного податку наблизяться до мінімального рівня, встановленого в ЄС.
- Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне.
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