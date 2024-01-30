єОселя: розширився список типів житла, які можна купити за програмою

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Тепер за пільговою іпотекою можна купити не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхауси і дуплекси. Житлу має бути не більш ніж 3 роки. Площа розраховуватиметься 62,5 кв. м для однієї людини й додаткові 21 кв. м на кожного члена сім’ї.

"Також розширюємо можливості для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю через війну та членів їхніх сімей. Вони зможуть купити квартиру в Києві та обласних центрах, якщо багатоквартирному будинку не більш ніж 10 років. Раніше було обмеження до трьох років. Якщо вирішили купувати в інших населених пунктах - без обмежень по віку будинку", - зазначив Федоров.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом і силовиків, педагогів, медиків і науковців ставка становить 3% річних. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла - 7%. Мінімальний початковий внесок - 20%, а строк кредиту - 20 років.

Також у повідомленні йдеться, що постанова також уточнює поняття "військові ризики", тому є можливість застрахувати житло за ціною купівлі.

Михайло Федоров зазначив, що у разі подання через Дію "дані автоматично підтягуються з реєстрів. Потім надсилаєте заявку в один чи кілька банків, Дія сповістить вас про попереднє рішення".

Від початку дії програми кредити на придбання житла взяли вже 6916 українських родин.