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єРобота: в Мінекономіки розповіли, скільки підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу

14 травня, 2024 вiвторок
02:52
Економіка малий бізнес
Зміст

Від початку дії програми єРобота майже 16 тисяч підприємців отримали гранти на загальну суму в 8 мільярдів гривень на старт або розвиток бізнесу

Про це інформує Міністерство економіки. 

Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що грантові програми для започаткування й розвитку малого та середнього бізнесу є одним із пріоритетних напрямків політики "Зроблено в Україні". Вона покликана підтримувати українських виробників та стимулювати попит на товари і послуги, створені в Україні. Отримати грант можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу. 

Програму єРобота запустили у липні 2022 року. З того часу вона показала такі результати: 

  • за програмою "Власна справа" видано 14 694 мікрогранти на 3,5 млрд грн
  • на розвиток переробних підприємств видано 657 грантів на 3,4 млрд грн
  • на садівництво та розвиток тепличного господарства видано 195 грантів на 860 млн грн
  • ветеранам та членам їхніх родин видано 431 грант на 188 млн грн

"Тисячі нових компаній та діючих підприємств отримали державну підтримку для зростання, масштабування бізнесу, нарощування обсягів виробництва, опанування нових напрямків діяльності, виходу на нові ринки. Вони працюють, сплачують податки, створюють робочі місця. Загалом отримувачі грантів створять понад 47 тисяч нових робочих місць", - наголосила міністерка економіки.

  • 10 травня стало відомо, що Європейський інвестиційний банк надасть на підтримку малого та середнього українського бізнесу до 30 мільйонів євро. 
Теги:
Суспільство
Україна
бізнес
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