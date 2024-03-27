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ЄС торік імпортував 2,5 млн тонн російської агропродукції: єврокомісар назвав країни, які завезли найбільше

27 березня, 2024 середа
17:06
Економіка поле, пшениця, зерно

Євросоюз у 2023 році імпортував 2,5 млн тонн агропродукції з РФ. Найбільшим імпортером російського зерна була Італія, на другому місці опинилася Латвія

Про це заявив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський, передає Укрінформ.

"Щодо торгівлі з Росією, то останнім часом ЄС встановлює певні бар’єри для неї та запроваджує тарифи, що скорочують імпорт (зерна) з Росії. Загальний обсяг такого імпорту по всьому Європейському Союзу становив близько 2,5 млн тонн у 2022 році - 1 млн тонн зерна та 1,5 млн тонн соняшника. У 2023 році цей обсяг залишився майже незмінним", - сказав єврокомісар.

"Найбільшим імпортером російського зерна була Італія – 478 тис. тонн, на другому місці Латвія - 360 тис. тонн, певну кількість отримувала також Литва, зараз вона відмовляється продовжувати такий імпорт", - додав він.

За його словами, невелику частку російської зернової продукції минулого року імпортувала також Естонія. Для Польщі обсяг такого імпорту становив 3500 тонн зерна і 4000 тонн соняшника, що в цілому є "дуже невеликим" обсягом аграрного імпорту. Сільськогосподарський імпорт з Росії до таких країн як Угорщина та Словаччина, за словами єврокомісара, також залишався на низькому рівні.

Войцеховський нагадав, що торгівля харчовими продуктами з РФ залишається чутливим питання.

"Зараз ми відкриті до запровадження обмежень (аграрного) імпорту з Росії. Але ми маємо пам’ятати, що торгівля йде у два боки. Європейський Союз експортував до Росії сільськогосподарських товарів на 7 млрд у 2023 році та імпортував звідти товарів на 2 млрд євро. Ми маємо враховувати цей фактор", - резюмував єврокомісар.

  • 23 січня повідомлялося, що Латвія має намір обговорити з міністрами сільського господарства країн ЄС заборону на імпорт російської агропродукції, аби не фінансувати війну проти України.
  • 22 березня Єврокомісія запропонувала запровадити мито на зерно з РФ і Білорусі.
Теги:
Росія
ЄС
зерно
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