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У результаті протестів фермерів ЄС вводить мито на зерно з РФ та Білорусі, - FT

19 березня, 2024 вiвторок
12:08
Економіка Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю

Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії й Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на осіб, знайомих із цими планами.

Очікується, що найближчими днями Європейська комісія запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну зернових із Росії й Білорусі.

Крім того, за даними FT, тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти, отримані від них.

Минулого тижня після переговорів прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у ЄС анонсували пропозиції щодо обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії.

"Обидва лідери також обговорили подальші заходи щодо врегулювання ситуації на ринку зерна й імпорту зерна з Росії. У цьому контексті Єврокомісія оцінює можливість запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії до Євросоюзу. На цій основі Єврокомісія незабаром виступить із пропозицією", – йшлося у повідомленні пресслужби Єврокомісії за підсумками переговорів.

Брюссель визнав, що фермери стикаються зі зростанням невизначеності, зокрема через війну Росії проти України.

Перед цим, 7 березня, Сейм Польщі закликав Єврокомісію запровадити обмеження щодо імпорту в ЄС сільськогосподарської продукції з Росії і Білорусі.

У резолюції йшлося про те, що імпорт продовольства і сільськогосподарської продукції з Росії і Білорусі продовжує приносити "величезні доходи" виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.

Водночас у Сеймі наголосили на необхідності вжиття заходів для захисту "чутливих секторів" ринку від надмірного імпорту з України й очікують, що Єврокомісія "терміново розпочне роботу, спрямовану на якнайшвидше повернення до застосування у торговельних відносинах з Україною виключно норм, що випливають з Угоди про асоціацію між ЄС та Україною".

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

На тлі протестів польських фермерів Європейський Союз вирішив посилити перевірки дотримання домовленостей під час імпорту зерна з України.

У Польщі визнають, що з Росії через порти в Греції, через Білорусь, Латвію заїжджають російські аграрні продукти та зерно на європейський ринок, натомість протести стосуються лише продукції з України.

Теги:
Росія
ЄС
Білорусь
зерно
акції протестів
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