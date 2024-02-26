ЄС торік продав для РФ технологій для озброєння на десятки мільйонів євро - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Десятки мільйонів євро торгівлі підсанкційними "чутливими товарами" продовжують походити від ЄС, попри численні санкції, сказав один із чиновників.

Так званих товарів високого пріоритету приблизно на 100 млн євро, які надійшли до Росії з ЄС за перші 9 місяців минулого року, були відправлені безпосередньо з Європи. Решту, за словами чиновника, Росія в основному імпортувала через треті країни.

Зазначається, що Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія та Китай були серед країн, які брали участь у торгівлі в обхід санкцій ЄС, а також сусідні з Росією держави, включаючи Узбекистан, Казахстан, Киргизстан і Вірменію. Хоча дані показують, що пряма офіційна торгівля ЄС із Росією чутливими товарами впала після початку війни, експорт цих товарів із блоку до третіх країн різко зріс, щоб повністю заповнити цю прогалину.

Протягом останніх місяців ЄС зосередив більшу частину своєї роботи на санкціях й переліку пунктів "спільного високого пріоритету". Вони включають десятки частин, компонентів і передових технологій, таких як напівпровідники та електроніка, які були знайдені в ракетах та інших військових системах, що використовуються Росією проти України, або необхідні для їх виробництва.

За словами чиновника, дані також свідчать про те, що дочірні компанії та субпідрядники деяких європейських компаній, які працюють за кордоном, експортували товари до Росії через посередників у середніх країнах.

Правила ЄС допускають деякі винятки для експорту до Росії так званих товарів подвійного використання - ширшої групи товарів, які можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях, як гуманітарні потреби, надзвичайні ситуації зі здоров’ям, стихійні лиха та медичне використання.

За словами посадовця, між вторгненням Росії в лютому 2022 року і до грудня 2023 року десяток держав ЄС, включаючи Німеччину, Францію та Італію, надали ліцензій на понад 560 млн євро. За той же період було відхилено запити на понад 2 млрд євро.

Винятки не поширюються на експорт товарів для російської оборонної промисловості та інших чутливих секторів, таких як енергетика та авіація, відповідно до вказівок ЄС.