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Південна Корея посилить експортний контроль для РФ і Білорусі щодо товарів, які можуть використовуватися у військових цілях

26 лютого, 2024 понедiлок
07:22
Світ

У понеділок, 26 лютого, міністерство торгівлі Південної Кореї заявило про намір посилити експортний контроль Росії та Білорусі щодо товарів, які потенційно можуть використовуватися у військових цілях

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що в уряді країни зробили відповідну заяву після того, як минулого тижня Сеул додав 682 предмети, які мають фактичне або потенційне військове використання, до списку товарів, заборонених до відправляння до Росії та Білорусі.

"Міністерство сприятиме здійсненню експортного контролю в рамках зв'язків із відповідними організаціями, оскільки буде більше спроб ухилитися від експортного контролю та шукати шляхи незаконних поставок", - йдеться у заяві міністерства торгівлі, промисловості та енергетики.

Міністерство приділятиме особливу увагу моніторингу експорту "загальних високопріоритетних товарів", включаючи мікрочипи, які можна використовувати у дронах, з іншими країнами-партнерами.

Південна Корея також докладе зусиль в інформуванні експортерів про оновлений список контрольованої продукції, щоб запобігти несанкціонованому експорту через недостатню обізнаність.

  • Наприкінці 2023 року офіційні особи Південної Кореї заявили, що у відповідь на вторгнення в Україну буде посилено експортний контроль проти Росії та Білорусі шляхом значного розширення списку товарів, що підлягають експортним обмеженням, включаючи екскаватори, акумуляторні батареї та великі транспортні засоби.
Теги:
Росія
Білорусь
військові
Південна Корея
санкції проти Росії
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