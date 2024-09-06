Єврокомісія виділила 40 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України
Європейська комісія виділила для України 40 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
Вона зазначила, що Єврокомісія виділяє цей пакет допомоги на тлі невпинних російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
"Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які її потребують. З новим пакетом у 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло", - йдеться у повідомленні.
- Уряд Швеції схвалив надання Україні додаткових 44 млн (500 млн шведських крон) на підтримку енергопостачання й опалення.
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