Єврокомісія виділила 40 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Вона зазначила, що Єврокомісія виділяє цей пакет допомоги на тлі невпинних російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

"Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які її потребують. З новим пакетом у 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло", - йдеться у повідомленні.