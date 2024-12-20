Франція виділила €5,7 млн на розвиток атомної енергетики України
Франція виділила €5,7 млн у Фонд підтримки енергетики України на розвиток проєктів в українській атомній галузі
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Відповідну угоду підписали директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський та спеціальним посланником Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн під час міжнародної Конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 у Варшаві.
"Україна і Франція постійно зміцнюють співпрацю в енергетичній сфері. Ми отримуємо значну підтримку від цієї країни й разом бачимо перспективу, зокрема у розвитку партнерства в атомній сфері", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року. У відомстві зазначили, що загальний обсяг зобов'язань донорів щодо грантових внесків до Фонду перевищив €1 млрд євро.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 17 грудня заявив про виділення екстреної допомоги на відновлення української енергосистеми у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів.
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