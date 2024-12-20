Франція виділила €5,7 млн на розвиток атомної енергетики України

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Відповідну угоду підписали директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський та спеціальним посланником Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн під час міжнародної Конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 у Варшаві.

"Україна і Франція постійно зміцнюють співпрацю в енергетичній сфері. Ми отримуємо значну підтримку від цієї країни й разом бачимо перспективу, зокрема у розвитку партнерства в атомній сфері", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року. У відомстві зазначили, що загальний обсяг зобов'язань донорів щодо грантових внесків до Фонду перевищив €1 млрд євро.