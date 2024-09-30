FT: "Енергоатом" не зможе залучити мільярди доларів на будівництво нових реакторів через корупцію
Газета Financial Times пише, що компанія "Енергоатом" не зможе залучити мільярди доларів на будівництво нових атомних реакторів через корупційні скандали
Про це йдеться у матеріалі FT.
Зазначається, що наразі три діючі атомні станції України виробляють майже половину електроенергії країни, проте через 10 років потрібно буде замінити два реактори.
У січні цього року міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що "Енергоатом" розпочне будівництво чотирьох нових реакторів.
Однак, як пишуть журналісти FT, малоймовірно, що компанія, яка була втягнута у корупційні скандали, зможе залучити мільярди доларів, необхідних для цього проєкту.
План Галущенка щодо закупівлі старих російських технологій у Болгарії за $600 млн було зупинено після протестів депутатів цього літа.
У матеріалі йдеться, що єдина українська енергетична компанія, яка змогла залучити значне міжнародне фінансування, — це державний оператор "Укренерго". Але після суперечливого, на думку газети, звільнення його керівника Володимира Кудрицького подальші інвестиції опинилися під питанням.
Кудрицький сказав, що схема кредитів для інвесторів у малі електростанції, запроваджена в липні, призведе до появи десятків нових гравців на ринку та створить конкуренцію для "Енергоатому", що міністерство енергетики намагалося відкласти.
- 28 вересня Українські правоохоронці затримали топменеджера "Енергоатому", директора з контрольно-ревізійної роботи, Олександра Скопича за підозрою в хабарництві.
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