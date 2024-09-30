FT: "Енергоатом" не зможе залучити мільярди доларів на будівництво нових реакторів через корупцію

Про це йдеться у матеріалі FT.

Зазначається, що наразі три діючі атомні станції України виробляють майже половину електроенергії країни, проте через 10 років потрібно буде замінити два реактори.

У січні цього року міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що "Енергоатом" розпочне будівництво чотирьох нових реакторів.

Однак, як пишуть журналісти FT, малоймовірно, що компанія, яка була втягнута у корупційні скандали, зможе залучити мільярди доларів, необхідних для цього проєкту.

План Галущенка щодо закупівлі старих російських технологій у Болгарії за $600 млн було зупинено після протестів депутатів цього літа.

У матеріалі йдеться, що єдина українська енергетична компанія, яка змогла залучити значне міжнародне фінансування, — це державний оператор "Укренерго". Але після суперечливого, на думку газети, звільнення його керівника Володимира Кудрицького подальші інвестиції опинилися під питанням.

Кудрицький сказав, що схема кредитів для інвесторів у малі електростанції, запроваджена в липні, призведе до появи десятків нових гравців на ринку та створить конкуренцію для "Енергоатому", що міністерство енергетики намагалося відкласти.