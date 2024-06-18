Галущенко заявив, що після деокупації для перезапуску ЗАЕС знадобляться роки

Про це Галущенко повідомив під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Він розповів, що після деокупації буде велика проблема через деградацію обладнання. Також виникнуть труднощі через підрив Каховської дамби, оскільки у випадку перезапуску ЗАЕС виникне питання, як забезпечити її необхідною кількістю води. Крім того, наразі на станції вийшов термін експлуатації палива. Зважаючи на це, за словами Галущенка, з технічного погляду наразі важко буде запустити навіть один енергоблок.

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"Умовно, якщо ми отримаємо станцію, скільки часу треба, щоб її привести в робочий стан і працювати шістьома блоками, оцінити дуже складно. Але, за сьогоднішніми оцінками, це не місяці. На жаль, це роки", - підсумував міністр.

Нагадаємо, що росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно.