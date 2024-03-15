Очільник Міненерго назвав найбільшу проблему тимчасово окупованої ЗАЕС

Про це очільник Міненерго Герман Галущенко сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Ядерне паливо зараз – найважливіша проблема. Що з ним робити? Його термін експлуатації – шість років. Поза цим терміном, передбаченим заводом-виробником, не можна просто так експлуатувати паливо далі. Для продовження експлуатації потрібно отримати від заводу-виробника підтвердження, що це – безпечно. На сьогодні у нас є два типи палива на Запорізькій АЕС: російської компанії ТВЕЛ та американської Westinghouse. Завод має взяти на себе відповідальність за безпечну експлуатацію понад встановлений термін. Але вірогідність того, що виробник дасть згоду, я оцінюю як дуже мінімальну", - пояснив міністр.

"Відповідно, якщо згоди на продовження експлуатації немає, то потрібно це відпрацьоване паливо – а воно знаходиться в активних зонах усіх шести реакторів – якось забрати. Як це зробити? Який персонал це зробить? І найскладніше питання: де буде зберігатися це відпрацьоване ядерне паливо?" - додав він.

За словами Галущенка, проблемних питань дуже багато.

"Але ось ця ситуація з ядерним паливом – дуже серйозна. І таких питань з часом буде все більше і більше", - наголосив чиновник.

Він зазначив, що єдиним варіантом вирішення ситуації з ЗАЕС є її демілітаризація.