Очільник Міненерго назвав найбільшу проблему тимчасово окупованої ЗАЕС
Найбільшою проблемою тимчасово окупованої Запорізької АЕС є завершення терміну експлуатації ядерного палива й брак персоналу, здатного його замінити
Про це очільник Міненерго Герман Галущенко сказав в інтерв'ю Укрінформу.
"Ядерне паливо зараз – найважливіша проблема. Що з ним робити? Його термін експлуатації – шість років. Поза цим терміном, передбаченим заводом-виробником, не можна просто так експлуатувати паливо далі. Для продовження експлуатації потрібно отримати від заводу-виробника підтвердження, що це – безпечно. На сьогодні у нас є два типи палива на Запорізькій АЕС: російської компанії ТВЕЛ та американської Westinghouse. Завод має взяти на себе відповідальність за безпечну експлуатацію понад встановлений термін. Але вірогідність того, що виробник дасть згоду, я оцінюю як дуже мінімальну", - пояснив міністр.
"Відповідно, якщо згоди на продовження експлуатації немає, то потрібно це відпрацьоване паливо – а воно знаходиться в активних зонах усіх шести реакторів – якось забрати. Як це зробити? Який персонал це зробить? І найскладніше питання: де буде зберігатися це відпрацьоване ядерне паливо?" - додав він.
За словами Галущенка, проблемних питань дуже багато.
"Але ось ця ситуація з ядерним паливом – дуже серйозна. І таких питань з часом буде все більше і більше", - наголосив чиновник.
Він зазначив, що єдиним варіантом вирішення ситуації з ЗАЕС є її демілітаризація.
- У реакторах ЗАЕС закінчується термін придатності палива. В Енергоатомі заявили, що РФ не здатна замінити його самотужки. "Щоб це зробити, необхідно розібрати реактор, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень – що робити з паливом, яке буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – пояснив керівник Енергоатому Петро Котін.
- Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.
- Російське міністерство закордонних справ заявило, що будь-які резолюції та заяви щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України вважаються "порушенням суверенітету РФ".
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