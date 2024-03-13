У Росії заявили, що вважають заяви про повернення Україні ЗАЕС "порушенням суверенітету РФ"
Російське міністерство закордонних справ заявило, що будь-які резолюції та заяви щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України вважаються "порушенням суверенітету РФ"
Про це йдеться у відомстві.
"Особливо наголошуємо, що будь-які резолюції, а також заяви офіційних осіб та міжнародних організацій, які закликають до "повернення" ЗАЕС Україні чи встановлення над нею міжнародного контролю, розглядаються нами як спроба зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність Росії", - йдеться у повідомленні.
Водночас російське міністерство звинуватило Україну в "постійних" загрозах та провокаціях щодо атомної станції.
У Росії подякували гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, який "з березня 2022 року відвідав Росію, у тому числі чотири рази на запрошення побував на ЗАЕС".
"Росія вживає всіх можливих заходів для підвищення надійності захисту станції, посилення її ядерної та фізичної ядерної безпеки відповідно до національного законодавства та взятих на себе зобов'язань, що випливають із профільних міжнародно-правових інструментів, учасником яких є наша країна", - додали у Росії.
- У реакторах ЗАЕС закінчується термін придатності палива. В Енергоатомі заявили, що РФ не здатна замінити його самотужки. "Щоб це зробити, необхідно розібрати реактор, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень – що робити з паливом, яке буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – пояснив керівник Енергоатому Петро Котін.
- Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.
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