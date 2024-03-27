Спроба окупантів запустити ЗАЕС загрожує аварією з радіаційними наслідками, – Держатомрегулювання
Якщо російські окупанти спробують запустити Запорізьку АЕС у роботу, це може призвести до аварії з радіаційними наслідками, які матимуть транскордонний характер
Про це на зустрічі з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі сказав голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає пресслужба українського відомства.
За словами Корікова, можливі спроби окупантів запустити енергоблоки ЗАЕС для виробництва електроенергії повністю суперечитимуть умовам ліцензії, нормам і правилам з ядерної та радіаційної безпеки.
"Ми чудово розуміємо, що системи безпеки та обладнання окупованої Запорізької АЕС зараз далеко не в найкращому стані. Понад два роки військової окупації, відсутність належного технічного обслуговування та ремонтів, некомпетентний і нелегітимний персонал призвели до суттєвої деградації ядерної та радіаційної безпеки, відсутності спроможності аварійного реагування", - сказав голова Держатомрегулювання й підкреслив, що будь-які спроби відновити зараз на ЗАЕС виробництво електроенергії є черговим цинічним шантажем із боку російських окупантів.
Коріков наголосив, що безпечна експлуатація станції можлива лише після її демілітаризації й повернення під контроль України.
- У реакторах ЗАЕС закінчується термін придатності палива. В Енергоатомі заявили, що РФ не здатна замінити його самотужки. "Щоб це зробити, необхідно розібрати реактор, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень – що робити з паливом, яке буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – пояснив керівник Енергоатому Петро Котін.
- Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.
- Російське міністерство закордонних справ заявило, що будь-які резолюції та заяви щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України вважаються "порушенням суверенітету РФ".
- Водночас 12 березня Гроссі сказав, що недопуск українських фахівців на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС не становить небезпеки для станції.
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