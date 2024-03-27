Спроба окупантів запустити ЗАЕС загрожує аварією з радіаційними наслідками, – Держатомрегулювання

Про це на зустрічі з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі сказав голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає пресслужба українського відомства.

За словами Корікова, можливі спроби окупантів запустити енергоблоки ЗАЕС для виробництва електроенергії повністю суперечитимуть умовам ліцензії, нормам і правилам з ядерної та радіаційної безпеки.

"Ми чудово розуміємо, що системи безпеки та обладнання окупованої Запорізької АЕС зараз далеко не в найкращому стані. Понад два роки військової окупації, відсутність належного технічного обслуговування та ремонтів, некомпетентний і нелегітимний персонал призвели до суттєвої деградації ядерної та радіаційної безпеки, відсутності спроможності аварійного реагування", - сказав голова Держатомрегулювання й підкреслив, що будь-які спроби відновити зараз на ЗАЕС виробництво електроенергії є черговим цинічним шантажем із боку російських окупантів.

Коріков наголосив, що безпечна експлуатація станції можлива лише після її демілітаризації й повернення під контроль України.