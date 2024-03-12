Очільник МАГАТЕ Гроссі заявив, що недопуск українських фахівців на ЗАЕС не загрожує її безпеці
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі переконаний, що недопуск українських фахівців на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС не становить небезпеки для станції
Про це він заявив Reuters.
"Ситуація не є стійкою у довготривалій перспективі. Водночас у нинішніх умовах, коли станція зупинена, персонал, який там перебуває, може виконувати свою роботу", - сказав Гроссі.
Нагадаємо, що для роботи на ЗАЕС окупанти звезли атомників з усієї Росії. Деякі українські співробітники зараз працюють разом із росіянами, але частину не пустили на станцію через відмову підписати нові російські контракти.
На запитання, чи були якісь проблеми з безпекою, пов'язані з персоналом, якому заборонили доступ на станцію, очільник МАГАТЕ відповів: "Не прямо".
За оцінкою Гроссі, кількість тих, хто відмовився співпрацювати з окупантами, становить близько 100 осіб. Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це "чергова російська брехня" і реальна цифра становить 380, додавши, що нестача персоналу означає, що ситуація "наближається до (ядерної, – ред.) аварії".
"Це питання дещо суб'єктивне", - сказав Гроссі, пояснюючи розбіжність у цифрах.
- У реакторах ЗАЕС закінчується термін придатності палива. В Енергоатомі заявили, що РФ не здатна замінити його самотужки. "Щоб це зробити, необхідно розібрати реактор, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень – що робити з паливом, яке буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – пояснив керівник Енергоатому Петро Котін.
- Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.
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