Grain from Ukraine: дві африканські країни отримають 23 тис. тонн української кукурудзи

Про це інформує Міністерство аграрної політики.

Згідно з повідомленням, Україна відправила судно, яке доставить 3 847,9 тонни кукурудзи до Мозамбіку та 19 179,6 тонни до Малаві.

"Спершу вантаж вирушає до Мозамбіку морем, а вже потім буде транспортований до Малаві сушею. Після прибуття кукурудза, разом з іншими продуктами, буде використана Всесвітньою продовольчою програмою, для роздачі соціально вразливим категоріям місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Завдяки постачанню кукурудзи вдасться впродовж трьох місяців підтримати їжею близько 200 тис. людей у Мозамбіку та 900 тис. людей у Малаві. Допомога африканським країнам стала можливою завдяки донорським внескам Швеції, Нідерландів, Франції, Південної Кореї та Португалії.

"Ми всі спільно робимо велику роботу, яку нам треба продовжувати в наступні роки. Вдячні нашим Збройним силам за те, що безпекова ситуація в Чорному морі дозволяє нам спільно робити цю роботу для народів країн, які цього насправді найбільше потребують. Ми щиро вдячні уряду Франції та офісу ВПП та урядам країн донорів, таких як Португалія, Корея, Швеція, Нідерланди та Італія за співфінансування цього зерна та також внесок в нашу велику спільну справу", - наголосив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.