Grain From Ukraine: Україна відправила "зерновим коридором" 25 тис. тонн гуманітарної пшениці для Нігерії

Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Українським коридором рухається балкер SKY GATE з 25 тис. тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії Це перше судно в цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми Grain From Ukraine", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, наразі український "зерновий коридор" є основним шляхом для доступу продукції українських аграріїв на світові ринки. Він важливий не лише для відновлення економіки України, а і для підтримки продовольчої безпеки світу.