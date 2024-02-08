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Grain From Ukraine: Україна відправила "зерновим коридором" 25 тис. тонн гуманітарної пшениці для Нігерії

8 лютого, 2024 четвер
12:30
Економіка балкер SKY GATE

Україна у межах ініціативи Grain From Ukraine відправила "зерновим коридором" до Нігерії 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці

Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. 

"Українським коридором рухається балкер SKY GATE з 25 тис. тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії Це перше судно в цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми Grain From Ukraine", - йдеться у повідомленні. 

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Як зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, наразі український "зерновий коридор" є основним шляхом для доступу продукції українських аграріїв на світові ринки. Він важливий не лише для відновлення економіки України, а і для підтримки продовольчої безпеки світу.

  • Раніше стало відомо, що за пів року з портів Великої Одеси "зерновим коридором" експортували понад 20 млн тонн вантажів. 
Теги:
Україна
Нігерія
зерно
експорт зерна
зернові
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