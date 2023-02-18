Grain From Ukraine: Кожен рейс забезпечує продовольством близько 90 тис. людей
Кожне судно із зерном, яке Україна відправляє у межах програми Grain From Ukraine, забезпечує продовольством в середньому 90 тисяч людей
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Grain From Ukraine – це насамперед гуманітарна ініціатива. У її межах планується забезпечити зерном країни, які перебувають на межі голоду. Кожне судно із зерном, яке відправлене у рамках Grain From Ukraine, забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попри війну та всі труднощі, пов'язані з повномасштабним вторгненням, Україна і далі турбується про продовольчу безпеку світу.
У міністерстві нагадують, що у порту "Чорноморськ" стало під завантаження п'яте судно у межах Grain From Ukraine, яке зокрема, доправить 25 тис. тонн української пшениці для Республіки Кенія (порт Момбаса).
Країнами-донорами, які оплатили закупку зерна, фрахт судна, логістику та дистрибуцію зазначеної поставки стали Велика Британія, Норвегія, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, Італія, Словенія та Чехія.
- Нагадаємо, 15 листопада розпочала роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine, яка буде реалізована в партнерстві з World Food Program. У межах програми Україна спрямовує частину зібраної пшениці, що відправлялася на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду.
- До програми доєднались понад 30 країн, які сумарно надали майже 200 мільйонів доларів на її фінансування. У межах Grain from Ukraine 110 тис. тонн української пшениці вже отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки – Ефіопія та Сомалі.
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