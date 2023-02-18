Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Grain From Ukraine – це насамперед гуманітарна ініціатива. У її межах планується забезпечити зерном країни, які перебувають на межі голоду. Кожне судно із зерном, яке відправлене у рамках Grain From Ukraine, забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри війну та всі труднощі, пов'язані з повномасштабним вторгненням, Україна і далі турбується про продовольчу безпеку світу.

У міністерстві нагадують, що у порту "Чорноморськ" стало під завантаження п'яте судно у межах Grain From Ukraine, яке зокрема, доправить 25 тис. тонн української пшениці для Республіки Кенія (порт Момбаса).

Країнами-донорами, які оплатили закупку зерна, фрахт судна, логістику та дистрибуцію зазначеної поставки стали Велика Британія, Норвегія, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, Італія, Словенія та Чехія.