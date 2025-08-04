Індія більше не знайде такої дешевої нафти, як в Росії, - Огризко
Навряд чи американці запропонують свою нафту, але вони точно запропонують Індії пошукати інших продавців
Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері Еспресо.
"Очевидно, що поки що виходить так, що, навряд чи американці запропонують свою нафту, але вони точно запропонують Індії пошукати інших продавців. І насправді Індія це робила до оцих масштабних закупівель доволі успішно", - сказав він.
На його думку, жодної проблеми у цьому немає.
"Єдине, що Індія в такому випадку страшенно втратить на тому, що зараз вона купує дешеву російську нафту, такої нафти більше вона ніде не знайде. Але це цинічно. І коли прем'єр Моді приїжджав до України і обнімався з Зеленським і казав, що він друг України, насправді це типова брехня, вибачте за недипломатичний стиль, але це правда. Тому американці нарешті, слава Богу, зрозуміли і, коли, наче робиться відкриття друге відкриття Америки, що виявляється Китай і Індія, купуючи російську нафту, допомагають війні. Це очевидні речі. Так що Трамп, я думаю, якщо він серйозно візьметься за справу, це має припинити", - підсумував ексміністр.
- Президент США Дональд Трамп анонсував суттєве підвищення тарифів для Індії через те, що країна купує та перепродає величезну кількість російської нафти. В Нью-Делі назвали дії Штатів невиправданими та необґрунтованими.
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