Іспанія попросила ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського СПГ, - Bloomberg

Про це заявила міністр енергетики Іспанії Тереза ​​Рібера, передає Bloomberg.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну постачання російського газу в Іспанію подвоїлися, і склали приблизно п'яту частину її імпорту газу 2023 року. Проте незабаром ЄС дозволить країнам-членам блокувати такі потоки без застосування санкцій,

"Ми повинні забезпечити ефективну відповідь. Будь ласка, спробуймо скоординувати, як ми реагуємо на це, як на спотовому ринку, так і за існуючими контрактами", - сказала Рібера.

Зазначається, що наразі Фінляндія є однією з небагатьох країн, які скористаються забороною, пише видання з посиланням на анонімне джерело. ЇЇ імпорт російського газу практично дорівнює нулю, додали у виданні.

"Для Іспанії та ряду інших європейських країн, які більше залежать від російських вантажів, план створює дилему. Більшість їхніх вантажів надходить через бельгійський порт Зебрюгге, і одна країна ЄС, яка блокує імпорт, може просто спонукати, що вони відправляться в інше місце", - пояснює Bloomberg.

Крім того, необхідні вказівки щодо того, як вивести компанії з довгострокових контрактів з Москвою за принципом "бери або плати", сказала Рібера.