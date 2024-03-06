Іспанія попросила ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського СПГ, - Bloomberg
Міненерго Іспанії вважає, що ЄС має дозволити країнам блокувати імпорт російського скрапленого природного газу, не перенаправляючи постачання до сусідів
Про це заявила міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера, передає Bloomberg.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну постачання російського газу в Іспанію подвоїлися, і склали приблизно п'яту частину її імпорту газу 2023 року. Проте незабаром ЄС дозволить країнам-членам блокувати такі потоки без застосування санкцій,
"Ми повинні забезпечити ефективну відповідь. Будь ласка, спробуймо скоординувати, як ми реагуємо на це, як на спотовому ринку, так і за існуючими контрактами", - сказала Рібера.
Зазначається, що наразі Фінляндія є однією з небагатьох країн, які скористаються забороною, пише видання з посиланням на анонімне джерело. ЇЇ імпорт російського газу практично дорівнює нулю, додали у виданні.
"Для Іспанії та ряду інших європейських країн, які більше залежать від російських вантажів, план створює дилему. Більшість їхніх вантажів надходить через бельгійський порт Зебрюгге, і одна країна ЄС, яка блокує імпорт, може просто спонукати, що вони відправляться в інше місце", - пояснює Bloomberg.
Крім того, необхідні вказівки щодо того, як вивести компанії з довгострокових контрактів з Москвою за принципом "бери або плати", сказала Рібера.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в рамках програми RePowerEU імпорт російського газу до ЄС зменшився на 71%.
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