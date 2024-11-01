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Кабмін ухвалив зміни до постанов щодо виплат родинам військових під час воєнного стану

Юлія Юліна
1 листопада, 2024 п'ятниця
19:27
Економіка кабмін

Уряд на засіданні 1 листопада ухвалив зміни до постанов, які стосуються виплат родинам військовослужбовців під час дії воєнного стану

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зокрема внесено зміни до постанов КМУ від 25 грудня 2013 року № 975 і від 28 лютого 2022 року № 168.

Зміни передбачають, що особи, які мають право на одноразову грошову допомогу через загибель або зникнення військовослужбовця чи правоохоронця, можуть отримати її з дня, коли рішення суду про оголошення цієї особи померлою набрало чинності. Виплати особам з інвалідністю І та II груп проводитимуть позачергово.

Також документ передбачає, що трирічний строк, протягом якого існує право на отримання одноразової грошової допомоги, рахуватимуть від дати, коли рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим набрало законної сили, а не з дати, яка зазначена у свідоцтві про смерть.

"Проєкт постанови впливає на інтереси членів родин загиблих (померлих) військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, громадян з-поміж осіб з інвалідністю", - пояснили у відомстві.

  • Раніше Кабмін встановив, що в разі загибелі військового розмір одноразової грошової допомоги становить 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року,  тобто 2 млн 710 тисяч грн.
Теги:
Новини
Суспільство
Кабмін
Війна з Росією
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