Катар погрожує припинити подачу газу до Європи: яка причина

Про це свідчить лист Катару до уряду Бельгії, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Катар є третім за величиною у світі експортером скрапленого природного газу (СПГ) після Сполучених Штатів та Австралії. З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році він постачав від 12% до 14% СПГ в Європі.

У листі до уряду Бельгії від 21 травня міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив, що країна реагує на директиву ЄС щодо належної перевірки корпоративної стійкості (CSDDD), яка вимагає від великих компаній, що працюють в ЄС, виявляти та розв'язувати проблеми з правами людини та навколишнім середовищем у своїх ланцюгах поставок.

"Якщо до CSDDD не буде внесено подальших змін, Держава Катар та QatarEnergy не матимуть іншого вибору, окрім як серйозно розглянути альтернативні ринки за межами ЄС для нашого СПГ та інших продуктів, які пропонують більш стабільне та сприятливе бізнес-середовище", – йдеться в листі.

Європейська комісія також отримала листа від Катару від 13 травня, повідомив речник Комісії агентству Reuters, зазначивши, що законодавці ЄС та країни ЄС зараз ведуть переговори щодо змін до CSDDDD.

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"Тепер їм належить домовитися та прийняти суттєві зміни щодо спрощення, запропоновані Комісією", – сказав речник.

Брюссель запропонував зміни до CSDDD на початку цього року, щоб зменшити його вимоги, зокрема шляхом відтермінування його запуску на рік, до середини 2028 року, та обмеження перевірок, які компанії повинні будуть проводити вздовж своїх ланцюгів поставок. Компанії, які не виконають вимоги, можуть зіткнутися зі штрафами у розмірі до 5% від світового обороту.

Катар заявив, що зміни, запроваджені ЄС, були недостатньо далекими. У листі Каабі зазначив, що Катар особливо стурбований вимогою CSDDD до компаній мати план переходу до зміни клімату, узгоджений із запобіганням глобальному потеплінню понад 1,5 градуса Цельсія - метою Паризької угоди.

"Ні Держава Катар, ні QatarEnergy не мають жодних планів щодо досягнення нульового рівня викидів у найближчому майбутньому", – йдеться в листі, в якому зазначається, що CSDDD підриває право країн встановлювати власні національні внески до досягнення цілей Паризької угоди.

У додатку до листа Катар запропонував вилучити розділ CSDDD, який містить вимогу щодо планів кліматичного переходу.