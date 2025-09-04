Ключовий акцент візиту місії МВФ в Україну – бюджет-2026, – Василь Фурман

Про це у коментарі Еспресо розповів член Ради НБУ Василь Фурман.

"Візит місії МВФ до Києва відкриває важливу сторінку у співпраці: ключовий акцент – на бюджет-2026, фіскальні прогнози і структурні реформи. Також важливий акцент на проведенні грошово-кредитної та валютно-курсової політики і реформа фінансового сектору", – каже Василь Фурман.

Попередньо було заплановано, що у вересні має відбутись дев’ятий перегляд чинної програми МВФ, однак його перенесли на грудень, об’єднавши з десятим.

"Об’єднання дев’ятого та десятого переглядів у грудні надає Україні додатковий час на виконання умов”, – каже Василь Фурман.

За словами члена Ради НБУ, під час візиту, який триває зараз, МВФ, ймовірно, поставить акцент на податковій, митній реформах, боротьбі з ухиленням від сплати податків і гармонізації законодавства з євростандартами, а також на прозорості управління та розвитку фінансових інститутів.