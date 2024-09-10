Компанія французького мільярдера придбала Lifecell і "Датагруп-Volia"
Компанія французького бізнесмена Ксавʼє Ньєля NJJ Holding купила провайдера фіксованого звʼязку і платного ТБ "Датагруп-Volia" та оператора мобільного зв’язку lifecell
Про це йдеться у пресрелізі американської приватної інвестиційної компанії Horizon Capital.
Зазначається, що NJJ і Horizon Capital обʼєднають "Датагруп-Volia" і lifecell, щоб створити та розвивати телекомунікаційну платформу. Наступним етапом буде фінансовий пакет на $435 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC).
Нинішній генеральний директор "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба очолить обʼєднану платформу "Датагруп-Volia-Lifecell".
"Ця історична угода є першою значущою інвестицією нового учасника ринку і стратегічного інвестора з часу повномасштабного вторгнення, що підтримує розвиток і модернізацію телекомунікаційної інфраструктури України", - йдеться у пресрелізі.
Очікується, що обʼєднана компанія надаватиме послуги мобільного звʼязку понад 10 мільйонам українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 мільйони домогосподарств по всій країні.
Користувачам пропонуватимуть потрійний пакет послуг, що включатиме мобільний і фіксований звʼязок та платне телебачення.
- Ще на початку року французький мільярдер Ксавʼє Ньєль заявив, що його інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити $500 млн за підрозділ Turkcell Iletisim Hizmetleri AS в Україні.
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