Компанія французького мільярдера придбала Lifecell і "Датагруп-Volia"

Про це йдеться у пресрелізі американської приватної інвестиційної компанії Horizon Capital.

Зазначається, що NJJ і Horizon Capital обʼєднають "Датагруп-Volia" і lifecell, щоб створити та розвивати телекомунікаційну платформу. Наступним етапом буде фінансовий пакет на $435 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Нинішній генеральний директор "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба очолить обʼєднану платформу "Датагруп-Volia-Lifecell".

"Ця історична угода є першою значущою інвестицією нового учасника ринку і стратегічного інвестора з часу повномасштабного вторгнення, що підтримує розвиток і модернізацію телекомунікаційної інфраструктури України", - йдеться у пресрелізі.

Очікується, що обʼєднана компанія надаватиме послуги мобільного звʼязку понад 10 мільйонам українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 мільйони домогосподарств по всій країні.

Користувачам пропонуватимуть потрійний пакет послуг, що включатиме мобільний і фіксований звʼязок та платне телебачення.