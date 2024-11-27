Литва надасть Україні €5 млн на встановлення сонячних електростанцій

Про це пише LTR.

Керівниця Департаменту співробітництва з питань розвитку МЗС Литви Раса Кайрієне, зазначила, що обладнання для сонячних електростанцій має бути надійним та захищеним від кібератак, а тому має бути європейського виробництва.

"При виборі сонячних електростанцій ми повинні забезпечити надійність обладнання, яке буде встановлено, і аспекти кібербезпеки, щоб не створювати додаткової залежності від України, тому ми будемо намагатися включити в процес закупівель умову, що обладнання повинно походити з Європейського Союзу або європейських економік", – сказала Кайрієне.

За даними литовського МЗС, з лютого 2022 року до кінця цього року загальна підтримка України з боку Литви сягне €1,45 млрд.