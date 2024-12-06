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МАГАТЕ: три українські АЕС "значною мірою відновили виробництво електроенергії" після атаки РФ 28 листопада

Олена Будько
6 грудня, 2024 п'ятниця
06:30
Економіка відкритий розподільчий майданчик Хмельницької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що три українські АЕС значною мірою відновили виробництво електроенергії після різкого його скорочення минулого тижня, застосованого як запобіжний крок через атаки на енергосистему

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Про це йдеться на сайті МАГАТЕ

З дев’яти реакторів на Хмельницькій, Рівненській і Південноукраїнській АЕС вісім зараз працюють, а один зупинений. Протягом останнього тижня більшість із них поступово наростили потужність після масованого удару Росії 28 листопада по електричній інфраструктурі. Однак деякі зовнішні лінії електропередачі залишаються відключеними.

"Стабільна електромережа, яка забезпечує безпечне живлення за межами майданчика, є важливою для забезпечення ядерної безпеки на діючих АЕС України, які є життєво важливими для виробництва електроенергії, необхідної країні, особливо в холодні зимові місяці. Оператори продемонстрували значну стійкість під час і після цього останнього періоду нестабільності мережі, щоб ці станції могли підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію після минулого тижневого скорочення виробництва", – сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що, втім, "крихка ситуація з електромережею залишається джерелом глибокої стурбованості, і ми продовжуватимемо уважно стежити за відповідними подіями, включно з подальшими візитами експертів на електричні підстанції, від яких залежать атомні електростанції". І закликав "до максимальної стриманості, щоб жодних дій, що впливають на зовнішнє електропостачання та ядерну безпеку, не вживалося". При цьому в повідомленні не згадано, хто саме атакував українську енергосистему, й не зазначено, до кого спрямований цей заклик.

У повідомленні МАГАТЕ також зазначили, що, "попри наслідки військового конфлікту, включно з частими сигналами про повітряні нальоти", групи МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській і Чорнобильській АЕС повідомили, що ядерну безпеку та охорону на цих об’єктах підтримують.

  • Уночі та вранці 28 листопада російський ворог запустив по території України 188 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знищили 79 ракет і 35 безпілотників.
  • 29 листопада в МАГАТЕ повідомили, що після атак 9 реакторів українських АЕС знизили свою потужність. Один реактор на Рівненській АЕС був відключений від мережі, а Хмельницька - втратила звʼязок з двома лініями електропередач.
  • У Greenpeace заявили, що МАГАТЕ не виконує своєї ролі з термінового захисту українських АЕС від ракетних атак РФ.
  • Через удари Росії по енергетичній інфраструктурі Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ на 12 грудня

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
ядерна безпека
атомна енергетика
МАГАТЕ
Енергетика
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