МАГАТЕ: три українські АЕС "значною мірою відновили виробництво електроенергії" після атаки РФ 28 листопада

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ

З дев’яти реакторів на Хмельницькій, Рівненській і Південноукраїнській АЕС вісім зараз працюють, а один зупинений. Протягом останнього тижня більшість із них поступово наростили потужність після масованого удару Росії 28 листопада по електричній інфраструктурі. Однак деякі зовнішні лінії електропередачі залишаються відключеними.

"Стабільна електромережа, яка забезпечує безпечне живлення за межами майданчика, є важливою для забезпечення ядерної безпеки на діючих АЕС України, які є життєво важливими для виробництва електроенергії, необхідної країні, особливо в холодні зимові місяці. Оператори продемонстрували значну стійкість під час і після цього останнього періоду нестабільності мережі, щоб ці станції могли підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію після минулого тижневого скорочення виробництва", – сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що, втім, "крихка ситуація з електромережею залишається джерелом глибокої стурбованості, і ми продовжуватимемо уважно стежити за відповідними подіями, включно з подальшими візитами експертів на електричні підстанції, від яких залежать атомні електростанції". І закликав "до максимальної стриманості, щоб жодних дій, що впливають на зовнішнє електропостачання та ядерну безпеку, не вживалося". При цьому в повідомленні не згадано, хто саме атакував українську енергосистему, й не зазначено, до кого спрямований цей заклик.

У повідомленні МАГАТЕ також зазначили, що, "попри наслідки військового конфлікту, включно з частими сигналами про повітряні нальоти", групи МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській і Чорнобильській АЕС повідомили, що ядерну безпеку та охорону на цих об’єктах підтримують.