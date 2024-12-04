Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у відповідь на атаки Росії на нашу критичну енергетичну інфраструктуру. Російські удари по підстанціях, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, становлять глобальну загрозу", – написав він.

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