Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ
Через удари Росії по енергетичній інфраструктурі Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у відповідь на атаки Росії на нашу критичну енергетичну інфраструктуру. Російські удари по підстанціях, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, становлять глобальну загрозу", – написав він.
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