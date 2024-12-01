"Після кожного удару енергетична безпека України знижується": експерт з атомної енергетики Литвинський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо казати про ядерну безпеку, то вона на тому рівні, на якому була, на тому ж і залишилася. Стосовно Запорізької атомної - це серйозна небезпека, стосовно інших атомних станцій, то вони безпечні. Але це стосується лише ядерної та радіаційної небезпеки. Якщо казати про енергетичну безпеку України, то, безумовно, після кожного удару ця енергетична безпека України знижується", - сказав він.

Людвиг Литвинський пояснив, що це пов’язано з постійними ворожими ударами по енергетиці, які повторюються.

"Оскільки поступово виводяться з ладу мережі, вони відновлюються, але з кожним разом повністю відновити не виходить, оскільки повторюється удар за ударом. Але він стосується, ще раз повторюся, саме мережі, ніяким чином поки що атомні станції не зачеплені. Серйозна атомна небезпека пов’язана лише з можливими ракетними ударами безпосередньо по енергоблоках", - розповів колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАН України.