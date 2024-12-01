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Ексклюзив

"Після кожного удару енергетична безпека України знижується": експерт з атомної енергетики Литвинський

Марина Клюєва
1 грудня, 2024 неділя
17:26
Енергетика Атомна енергетика

Доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАН України Людвиг Литвинський розповів про рівень ядерної безпеки та стан української енергетики після масованого удару 28 листопада

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо казати про ядерну безпеку, то вона на тому рівні, на якому була, на тому ж і залишилася. Стосовно Запорізької атомної - це серйозна небезпека, стосовно інших атомних станцій, то вони безпечні. Але це стосується лише ядерної та радіаційної небезпеки. Якщо казати про енергетичну безпеку України, то, безумовно, після кожного удару ця енергетична безпека України знижується", - сказав він. 

Людвиг Литвинський пояснив, що це пов’язано з постійними ворожими ударами по енергетиці, які повторюються.

"Оскільки поступово виводяться з ладу мережі, вони відновлюються, але з кожним разом повністю відновити не виходить, оскільки повторюється удар за ударом. Але він стосується, ще раз повторюся, саме мережі, ніяким чином поки що атомні станції не зачеплені. Серйозна атомна небезпека пов’язана лише з можливими ракетними ударами безпосередньо по енергоблоках", - розповів колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАН України.

  • Увечері 27 листопада російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА, а вже зранку 28 листопада підняла в повітря Ту-95МС і здійснила пуски ракет. У кількох областях були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, також постраждали люди.
Теги:
Новини
Україна
Технології
Війна з Росією
ядерна безпека
Запорізька АЕС
ракетний удар
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