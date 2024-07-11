Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Мешканці Києва заборгували за комунальні послуги 7,5 млрд грн: злісним неплатникам нарахують пеню

Мешканці Києва заборгували за комунальні послуги 7,5 млрд грн: злісним неплатникам нарахують пеню

11 липня, 2024 четвер
18:03
Економіка кіт_вода

Заборгованість мешканців столиці за водопостачання, опалення та водовідведення сягнула 7,5 млрд грн. Це впливає на роботу підприємств в умовах енергодефіциту

Зміст

Про це повідомила пресслужба Київтеплоенерго.

Там назвали ситуацію з оплатою за комунальні послуги "більш ніж складною".

Загальний борг мешканців Києва за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення – близько 1,2 млрд грн. Тобто сумарний борг за ці послуги становить майже 7,5 млрд грн.

"Громадянам, які системно не сплачують за послуги, не звертаються, щоб укласти розстрочку, нарахована пеня. Вона відображена у квитанціях за червень", - поінформували у пресслужбі.

Зазначається, що близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023/2024 років.

У компанії нагадали, що жителі, які не можуть сплатити всю суму за комунальні послуги, можуть звернутися по реструктуризацію боргу.

У Київтеплоенерго підкреслили, що наслідки хронічної несплати є особливо критичними для роботи підприємств в умовах енергодефіциту, тому єдиним дієвим методом боротьби з хронічними боржниками є штрафні санкції, мораторій на накладення яких було знято урядом. Відповідно до законодавства в разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, утім не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення.

  • 9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.
  • У компанії Yasno розповіли, як відключатимуть споживачів.
Теги:
Новини
Україна
новини Києва
Читайте також:
ракета Х-101
10 липня, 2024 середа
Російська ракета Х-101, яка поцілила в Охматдит, містила західні компоненти, - FT
Сергій Кислиця
9 липня, 2024 вiвторок
РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН щодо удару по Охматдиту
Андрій Хливнюк
10 липня, 2024 середа
"За Охматдит": лідер Бумбокса та військовий Хливнюк показав, як помстився окупантам
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.67
    Купівля 40.67
    Продаж 41.18
  • EUR
    Купівля 43.96
    Продаж 44.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 липня
18:52
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фредеріксен закликала передати всі наявні в Данії системи ППО Україні
18:43
РФ за день здійснила понад 20 атак на Нікопольщину: поранено літніх людей
18:40
Оновлено
Україна та Румунія уклали безпекову угоду
18:27
відключення електроенергії
У вересні та жовтні вимкнень світла може не бути взагалі: в Укренерго назвали умови
18:20
Інтерв’ю
фейк
"В Україні ситуація критична, але в Європі ще гірше". Розмова з Анною Меленчук про протидію російській дезінформації
18:19
Петер Сіярто
Угорщина проти того, щоб НАТО стало "антикитайським" блоком, - Сіярто
18:02
OPINION
Петро Охотін
Україна в ЄС чи Палестина у центрі Європи?
17:55
Особовий склад 52 авіаційного полку, що належить до 22 бомбардувальної дивізії рф
Після удару РФ по Охматдиту російський льотчик передав ГУР дані 30 командирів бомбардувальної авіадивізії з Енгельса, - ЗМІ
17:46
ЗСУ, військові
З початку доби на фронті відбулося 62 боєзіткнення: ворог найактивніший на Покровському напрямку
17:25
електроенергія
Після 16:00 обмежень буде більше: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 12 липня
17:25
Віктор Орбан і Володимир Путін
У ЄС підтвердили, що переговори Орбана з Путіним порушили договори блоку, - FT
17:19
Ексклюзив
мобілізація, повістка
Прогнозую з 17 липня масову розсилку повісток Укрпоштою та активізацію перевірки документів на вулиці, - адвокатка Тарасенко
17:12
обстріл Харківського району
Росія вдарила КАБом по селищу на Харківщині: є поранені
17:06
У Молдові сталася ДТП за участі автобуса, який їхав до Києва: 2 людини загинули
16:59
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Defense Express: F-16 від Данії та Нідерландів можуть зʼявитись в Україні до кінця літа
16:58
У Франції горів шпиль Руанського собору
У Франції горів 151-метровий шпиль Руанського собору
16:49
Пропагандист з РФ, який навів ракету С-300 на Миколаїв, отримав 15 років заочно
16:29
Ексклюзив
винищувач JAS 39 Gripen
Літаки Gripen могли б дати фору F-16: авіаційний експерт Криволап про можливі задачі шведських літаків у захисті України
16:29
Одеса пляж
В Одесі дозволили роботу ще 5 пляжів
16:18
Віктор Орбан
У Європарламенті закликали припинити головування Угорщини в Раді ЄС
16:15
Юлія Бакуменко та Віталій Козловський
"Щоб вам все життя так співалося": дружина Козловського відповіла на закиди Фаріон 
16:06
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія виділить $92,7 млн на посилення ППО для України
16:02
OPINION
Володимир Омелян
Розпочалася "підземна війна"?
15:50
Вступні екзамени
Для абітурієнтів з ТОТ створили два освітні центри для допомоги в отриманні документів
15:48
Швеція Україна
Швеція приєдналася до української коаліції дронів
15:33
Непокаране зло повертається
Росіяни на ТОТ Херсонщини підготували законопроєкт "про патріотичне виховання" дітей, - Спротив
15:26
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Вбивство хлопця російськими військовими на ТОТ: на Херсонщині розпочали кримінальне провадження
15:24
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни планують провокаційні удари по медзакладах в окупованому Луганську та на Білгородщині, - військовий експерт Снєгирьов
15:06
Обстріл Києва 08.07.2024
Унаслідок атаки РФ 8 липня в Україні загинули 44 людини, 196 постраждали, - ДСНС
15:04
Оля Полякова
Полякова випустила перший епізод кулінарного шоу, знятого на позиціях ЗСУ
15:03
Молдова
Парламент Молдови вшанував хвилиною мовчання пам'ять загиблих унаслідок атаки РФ на Київ 8 липня
14:43
Оновлено
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр у Києві відвідав Охматдит і передав допомогу від співгромадян
14:35
Рустем Умєров
Умєров: Ми здатні й можемо перемогти, але нам потрібно більше зброї
14:06
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Угорщина бачить "шанс на мир" в Україні у разі перемоги Трампа, - МЗС країни
14:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:04
спека
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
14:00
OPINION
Віктор Шлінчак
Саміт НАТО: Це запрошення не Україні, а Росії стати партнером
13:43
новини Рівненщини
З початку повномасштабного вторгнення до Молдови нелегально в’їхали понад 23 тис. чоловіків
13:40
Google
Google запускає в Україні Центр прозорості: яку інформацію тут можна знайти
13:20
"Україна - це Дім": ООН і Мінекономіки співпрацюватимуть у питанні повернення українських біженців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV