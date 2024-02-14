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Мінекономіки отримало понад 97 млн грн на розмінування від United24

14 лютого, 2024 середа
01:47
Економіка

Понад 97 млн грн з платформи United24 розподілять на закупівлю обладнання і техніки для розмінування

Про це повідомляє Мінекономіки.

"Понад 97 млн грн, що надійшли на рахунок Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування в рамках платформи UNITED24, будуть розподілені між Держслужбою з надзвичайних ситуацій та Державною спеціальною службою транспорту (ДССТ) для придбання техніки та обладнання для розмінування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за ці кошти буде частково профінансоване придбання ДССТ машини дистанційного механізованого розмінування важкого типу (аналог МV-10). Техніка була замовлена ще минулого року, проте дві третини вартості машини - понад 49 млн грн - ДССТ сплатила з бюджетних коштів. Решта вартості буде покрита коштом платформи UNITED24.

Також ДССТ будуть придбані 400 захисних забрал та 400 захисних фартухів сапера гуманітарного розмінування, що дозволить укомплектувати додаткові підрозділи. За словами представника ДССТ, обладнання планується закупити у вітчизняного виробника.

Своєю чергою, ДСНС на кошти UNITED24 придбає два сідельних тягача для перевезення машин дистанційного механізованого розмінування.

"Це дозволить підрозділам оперативно переміщати наявну техніку дистанційного розмінування до визначених локацій та пришвидшить роботи з очищення території України. Окрім того, Комісія задовольнила заявку ДСНС щодо виділення коштів на придбання трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів", - зазначають у Мінекономіки.

Під час засідання Комісії заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний, звернувся до заявників з пропозицією надалі купувати обладнання у вітчизняного виробника.

"По-перше, насамперед звертати увагу на придбання необхідного обладнання для розмінування. Його бракує, і ці потреби ми можемо задовольнити швидше і в більших обсягах. По-друге, що найважливіше, - купувати вітчизняне. Ми зустрічалися з виробниками, що працюють у цьому напрямку. Від них є пропозиція, є бажання масштабуватися. З’являються нові виробники, відбувається локалізація – напрямок потужно розвивається. Держава максимально рішуче налаштована підтримувати вітчизняного виробника, зокрема стимулюванням попиту. Тому закликаємо там, де можливо, купувати українське", - сказав Безкаравайний.

  • 13 лютого США передали Україні обладнання для розмінування територій вартістю понад $1 млн.
Теги:
Україна
Війна з Росією
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